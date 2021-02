Keba otkrio detalje Severininog i Igorovog razvoda: Šta je prava istina

Govorili su na temu ‘Ljubav ne treba razumjeti, već samo pokazivati’.

Nakon što je voditeljki rekao da ga najavi kao ‘besposlenog pjevača’, Dragan Kojić Keba je otkrio kako se osjećao kada se oženio sa suprugom Oljom.

– Ja sam se oženio u dvadeset šestoj i moje prvo razmišljanje, prvi i drugi dan braka je bilo, šta ću ja da radim sa Oljom cijeli život, uhvatila me panika, u svakom smislu. Prestaje momački život to je najteža odluka. Ja sam plakao kad sam se oženio, ali to je od srca sve bilo – istakao je Keba.

Kada sam sanjao prvi put da se ženim, bio sam sretan što to nije istina. Dakle momci idite srcem, bez treme, budite svoji i budite džentlmeni – ispričao je Keba.

A na pitanje ‘Da li je još uvijek svekar?’ dao je interesantan odgovor.

– Još uvijek da! Ja se tu ne miješam, to je njihov život – zaključio je Keba, piše “Novi“.

