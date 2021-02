JELENA KARLEUŠA SE OGLASILA PRIJE SAT VREMENA: “Moram ovo da napišem”, otkrila o BALAŠEVIĆU nešto što niko nije znao

Pjevačica Jelena Karleuša odlučila je još jednom oglasiti povodom smrti Đorđa Balaševića, a ovaj put otkrila je do sada nepoznate detalje. Na svoj Instagram profil postavila je story u kojem stoji sljedeće:

‘ Ostalo mi je još nešto na srcu, vezano za Đorđa Balaševića..Moram ovo da napišem, tišti me i boli kao duboka rana.Dobri narode, da nikadaniste zaboravili činjenicu da je veliki Đorđe Balašević bio satanizovan godinama i decenijama u srpskim medijima,da su ga vrijeđali, nazivali pogrdnim imenima,izvrtali njegove riječi, nazivali ga izdajnikom… isti ovi sad skupljaju klikove licemjernim naslovima o njemu i njegovoj veličini.On nije bio pjesnik, on je bio čitav drugi svijet. U njegovom svijetu dobar čovjek se nije držao u šaci, nije se plašio bio je slobodan.Zato ga je bagra mrzila..A znate zašto ovo pišem? Jer smatram da smo za to mi kao narod krivi. Zašto smo ćutali na sve to?Zar smo takva p**?Zašto kao ovce gledamo kako ona ispred nas gine i poslušno bez otpora napravimo korak naprijed? Ko je sljedeći za klanje? Zar je jedna glupa plavuša sa velikim si*** jedini lav koji se ne plaši da kaže istinu o nama? Sramno je to ljudi… sramno! Mi ljude poput Đorđa Balaševića i mnogih drugih velikana nismo zaslužili. Nismo dostojni.

