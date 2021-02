Javio se Siniša Kulić! drhtavim oglasio otkrio: U kakvom je stanju Marija, Miljana nema pojma

Kulićkina majka je već danima van sebe zbog toga što je njena nasljednica ušla u vezu s novim učesnikom, pa je svakodnevno na lijekovima za smirenje. Oko Marije se najviše brine Miljanin otac Siniša, koji je otkrio u kakvom se stanju nalazi njegova supruga.

– Ne znam šta bih mogao da vam kažem, a tiče se Miljane. Kada smo mislili da nas je najviše obrukala u životu, pokazala je da može još više! Marija je van sebe, danima je na lijekovima, a prvo sam je vodio u bolnicu da prima infuziju. Kad vidi kako se Miljana ponaša, samo počne da plače, pozli joj i kljuka se tabletama! Ne znam više šta da radim sa ženom. Ni meni nije lako, počeo sami ja da pijem tablete. Pribrane su samo moje druge kćerke – rekao je Siniša uzrujano preko telefona.

Jedna od Miljaninih komšinica ispričala je za da je Marija zbog kćerke na ivici da poludi i da ju je zabrinulo zdravstveno stanje Nišlijkine majke kada je poslednji put bila kod njih u kući u posjeti.

– Bila sam u posjeti kod Marije prošle nedelje. Pravo da vam kažem, ženu ne mogu da prepoznam! Ona je smršala, non-stop je natečena od plakanja zbog svega što Miljana radi u Zadruzi. Vidi se da ženi pada teško da ćerku gleda da joj priređuje onakve stvari. Rekla mi je: “Miljana se ponaša kao najveća k*rva! Sve što mi je obećala da više neće da radi pogazila je. Koji god muškarac da uđe u rijaliti, ona će da ga spopadne i da ga liže. Odmah će u krevet s njim! Ne mogu više to da trpim. Ne mogu da živim od ove bruke”. Marija će zbog kćerke da završi na kraju u ludnici. Eto toliko loše izgleda. Siniša se ne odvaja od nje, non-stop ide u apoteku po lijekove za smirenje. Ćerke se isto brinu za majku, ne znaju više šta da rade. Siniša kaže da je bolje da rijaliti više ne gledaju, ali novinari non-stop zovu i preko telefona prenose kako se Miljana ponaša – priča Kulićkina komšinica i dodaje: Mislim da je najbolje za cijelu porodicu da Miljana izade iz ri- jalitija. Godinama je tamo, to je veliki stres nakupljen. Mariji je preko glave da se bakće s kćerkom i da to svi javno gledaju. Miljana bi trebalo da se sabere, da sredi svoj život i nade drugi posao. Ona ima dijete, ne ide više da se ovako ponaša, prenosi “Republika“.

