Balaševićeva kćerka otkrila uz koju očevu pjesmu je plakala: Niko drugi ne može tako da me rastuži

Pokojni muzičar Đorđe Balašević dopirao je do srca brojnih ljudi svojim poetičnim stihovima.

Njemu je porodica uvijek bila na prvom mjestu, a iza sebe je ostavio suprugu Oliveru i troje djece. Njegova kćerka Jovana prije nekoliko godina je u emisiji “Premijera – Vikend specijal” govorila o svom ocu, prenosi “Objektiv“.

“Mene da pitaju, ja bih rekla da više nikad ne pjeva u Novom Sadu, zato što je publika ovdje malo frigidna. Ja znam kolika je razlika u Zagrebu i ovdje. Nemoj sada da mi zamjere oni koji se pitaju koje smo vjere i kome podilazimo”, rekla je ona tada.

“Kada je otišao negdje u drugi grad, ja sam shvatila ko je zapravo Đole, kada se cijela dvorana orila”, dodala je Jovana u emisiji.

Ona je potom otkrila i uz koju očevu pjesmu je zaplakala.

“Kako da ne! Nemoj da se Bajaga naljuti, niko drugi ne može tako da me rastuži. Đole je stvarno tu potpuno originalan, nadam se da će u čitanke ući njegova poezija. Nikad ne bih rekla da bih plakala uz pjesmu ‘Olivera’, kao što sam plakala u Novom Sadu. To me je potpuno rasturilo”, ispričala je Balaševićeva kćerka u emisiji “Premijera – Vikend specijal”.

Facebook komentari