ZABRINUTA LUNA ĐOGANI, OBJAVILA LOŠE VIJESTI! SVAKI DAN DOLAZE ISPRED NJENE ZGRADE I SVAŠTA JOJ GOVORE: Više ne može da trpi

– Imam tako nekad potrebu da se javno obratim povodom nečega što me boli ili pogađa kao ljudsko biće. Odgledala sam upravo dokumentarac o Britni Spirs i njenom cijelom životu, šta je sve prošla, šta je sve preživjela i zbog čega je danas loše psihički, a ljudi osuđuju i nemaju pojma – počela je izlaganje rijaliti zvijezda.

– Ono što je mene najviše pogodilo jeste da nikada nije imala podršku porodice, ona je njima bila materijal za novac, godinama unazad je pod starateljstvom svog oca koji joj određuje kako će da diše… Napravili od lijepe, mlade djevojke ludu ženu i uzeli joj sve i tako žive godinama.



– Na njoj se vidi da je nesretna, istrošena i usamljena. Ima sve, ali ništa, otkako se rodila ona je pod nečijim nadzorom, pravilima i željama. Sad ćemo da izuzmemo porodicu. Novinari, paparaci, kolege, hejteri, to su ljudi koji su po meni najviše učestvovali u ubijanju ove žene. Zato što je razumijem… – dodala je Luna.

– Da ti neko od jutra do mraka 24 sata, svaki dan priča šta treba da radiš, kako treba da radiš, kakav si čovjek, kakva si majka, ćerka, žena… Da te za svaku tvoju rečenicu, svaki tvoj stajling, svaku tvoju pojavu kinje, osuđuju, vrijeđaju, prijete, ponižavaju, samo zato što želiš da budeš ono što jesi i da radiš ono što želiš.

– Ovu djevojku su komentari nesrećnih osoba ubili. Zašto je obukla suknju, ima samo 17 godina? Zašto je držala sina u rukama i hodala dok 1929191020101 paparaca ide oko nje i slika nju i bebu od mjesec dana, gde ona ne moće da prođe do kola. Zašto nije bila nevina prije braka? Zašto živi, zašto diše? – dodala je Đoganijeva.

– Naslovi, članci, užasni komentari kolega, potcjenjivanje ove mlade djevojke, ismijavanje, bojkotovanje, ogroman hejt na sve što radi samo zato što je nekada poželela da bude ono što jeste, a ne ono što vi želite. Pored porodice koja je koristila za novac i slavu, pritisak javnosti, zlih jezika i ljudi koji sebi daju za pravo da kontrolišu i osuđuju tuđi život, ova žena je mentalno obolela, ošišala se na ćelavo, izgubila starateljstvo nad djecom, završila u mentalnoj bolnici, njen otac godinama kontroliše njen novac, njeno kretanje, život. Zašto? Zato što je luda ili zato što su je svi ti ljudi zajedno učinili da takva bude?

– Ovo sam napisala zato što smatram da se sve to dešava i nama, mladim djevojkama, ženama koje su imale pogrešne poteze u životu, ustajale i padale, ali nismo zbog toga loši ljudi. Ubija me što sam izabrala život koji sam dala na tacni da mi ga neko kontroliše, da neko sebi daje za pravo da me osuđuje, gori od mene, da mi neko piše sa kim treba da se družim, kako da izgledam, kakva kćerka da budem, kakva žena, da li ću da postavim svoju majku ili oca, da li ću da budem prljave kose ili da imam bubuljice na licu (što nije moj izbor). Da li ću imati kratku ili dugu kosu, da li ću da živim ili da umrem, ili ipak da pitam vas šta treba? – zaključila je rijaliti zvijezda,piše Novi.

Osim toga, ona se, kako prenosi Informer, požalila i na starije gospođe koje žive u istoj zgradi u kojoj stanuju i ona i Marko Miljković.

– Svaki dan nekoliko baba stoji ispred moje zgrade i želi da priča sa mnom. Donesu one meni i poklone, hvala im, ali me stvarno smara da slušam njihove savjete – izjadala se Luna

