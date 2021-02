Đoletov najveći ponos su bila njegova djeca: Kad pročitate kako je rođen Aleksa, razumjet ćete magiju ljubavi

Napustio nas je veliki umjetnik, poeta i kantautor Đorđe Balašević u 67. godini života. Ostavio je neutješnu naciju, ali prije svih svoju porodicu – suprugu Oliveru, kćerke Jovanu i Jelenu i sina Aleksu.

Dobro je poznato koliko je porodica Balašević bila povezana i sa koliko topline su pričali jedni o drugima. Predivnu ljubav koju su gajili Olivera i Đole prenijeli su i na svoje dvije kćerke Jovanu i Jelenu, kao i sina Aleksu, prenosi “Lepa&Srećna“.

Đole je uvijek sa ponosom govorio o svojoj djeci. Prilikom gostovanja u emisiji “Balkanskom ulicom”, pričao je sa puno divljenja o svojim uspješnim kćerkama – Jovani, koja je završila glumu, ali zbog bremena prezimena dvije godine nije uspijevala da dobije bilo kakav angažman i Jeleni (Bebi), koja je pored komparativne književnosti upisala i režiju kako bi “sestra uvijek imala gdje da igra”.

Beba je doživjela strašnu saobraćajnu nesreću nakon koje je neko vrijeme bila nepokretna. Roditelji su mjesecima bdili nad njom i ona je, ipak, uspjela da se oporavi i prebrodi ovaj težak nesrećan slučaj.

Kada je najmlađi Balašević u pitanju, Đole je otkrio jednu prelepu priču o Oliverinoj trećoj trudnoći: “Bio je septembar, Olivera je već bila trudna i odmarala je. A onda se odjednom probudila i pitala me – koji je dan 7. maj?. Zbunila me je, kako koji dan, 6. maj je Đurđevdan, onda ide naša godišnjica… opet je pitala – koji je to dan u nedjelji. Zašto, pitam? Sanjala je, kaže, da će se poroditi 7. maja, da će biti nedjelja, topao, sunčan dan i da će roditi sina Aleksu.”

“Mislim da je suvišno reći da se naš sin rodio 7. maja. I da je bio sunčan dan. I da je bila nedjelja. Kao i da nije bilo dileme kako će se zvati.” A onda je, u svom maniru, završio opisujući suprugu “Ona je pomalo vještica, znate, ona dobra vještica kakve obično nazivamo vilama.”

