Halid Bešlić progovorio o sinu Đorđa Balaševića: “Neki dan je bio kod mene”

– Jednostavno ću da zaćutim. Neka ti je laka crna zemlja – napisao je Bešlić uz Balaševu fotografiju na društvenim mrežama.

Za “Avaz” je rekao da je cijenio njegov rad.

– Bio je veliki, kao i njegov umjetnički opus. Bio je poseban i nenadmašan. Prije nekoliko dana njegov sin Aleksa bio je kod mene ovdje, svratio na piće. Pričali smo i pozdravio sam Đorđa preko njega. Sin mu je jako dobar dečko. Đorđe je moje godište, ista smo generacija. On je prije svega bio na najvišem umjetničkom nivou intelektualno. Pjesnik intelektualac, to je malo ko mogao biti. Plus je imao veliku dozu prirodnog sarkazma. Ono što je on radio malo ko je mogao, ne znam ko će mu ikada biti sličan – kazao je Bešlić.

Balašević je, podsjetimo, prije tri dana primljen u Infektivnu kliniku Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu. Kako saznaje “Blic”, imao je kovid-19 i bio je u lošem stanju. Ljekari su preuzeli sve neophodne mjere liječenja, ali do poboljšanja nije dolazilo. Jučer popodne mu se stanje dodatno pogoršalo usljed ranijih hroničnih zdravstvenih problema. Ljekari su, kako saznajemo, dva i po sata pokušavali da ga vrate u život. Nažalost, bezuspješno.

Višesatni napori ljekara KCV, na žalost, nisu urodili plodom i Balašević je preminuo tri mjeseca prije 68. rođendana, piše “Blic“.

