“Nepravedno ostavljen po strani, bez nagrada i odlikovanja” – Aleksandra Radović se emotivnom porukom oprostila od Balaševića

– Otišao je naš Đole… Sigurno na ono mjesto za kojim žudimo svi… Gdje se dušom samo vidi i živi ljubavlju… Jer je to zaslužio svime što nam je dao. Leijčio je naše rane svojim rimama… Učio nas prvim akordima uz “d-moll”, zasmijavao sa scene, pa onda dovodio do suza… Pjevao satima i satima… To je mogao samo on… – napisala je ona.

– Naš pjesnik, naša legenda, vječiti dečak i zanesenjak… Nepravedno ostavljen po strani, bez nagrada i odlikovanja koje je, itekako, zaslužio… Đole. Neka mu Gospod podari naselje rajsko. Počivaj u miru, volimo te! – dodala je Aleksandra na društvenim mrežama.

Balašević je, podsjetimo, prije tri dana primljen u Infektivnu kliniku Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu. Kako saznaje “Blic“, imao je kovid-19 i bio je u lošem stanju. Ljekari su preuzeli sve neophodne mjere liječenja, ali do poboljšanja nije dolazilo. Danas popodne mu se stanje dodatno pogoršalo uslijed ranijih hroničnih zdravstvenih problema. Ljekari su, kako saznajemo, dva i po sata pokušavali da ga vrate u život. Nažalost, bezuspješno.

Višesatni napori ljekara KCV, na žalost, nisu urodili plodom i Balašević je preminuo tri mjeseca prije 68. rođendana.

