Rat za Šabanove milione i nekretnine! Robert Šaulić: Goca je zlo, hoću svoj dio nasljedstva!

Kako saznaje Kurir od izvora bliskih porodici kralja narodne muzike, ostavinska rasprava do sada je održavana nekoliko puta, ali nasljednici ne mogu da se usaglase o podjeli imovine. Radi se o tome da su sve nekretnine, koje vrijede milione eura, još prilikom kupovine prebačene na ime Gordane Šaulić, Šaulićeve udovice, ali i njihovu zajedničku djecu Sanelu, Ildu i Mihajla. Šaban je u svom vlasništvu imao samo polovan automobil “fijat stilo”, a kako je navedeno u sudskim spisima, nije imao čak ni ušteđevinu. prenosi Ekskluziva“.

Kad su to čuli Robert i njegov advokat, riješili su da krenu u pravni rat. Na sve načine pokušavaju na sudu da dokažu da je Šaban jedini zarađivao novac u porodici i da je samo on mogao da stekne vrijednu imovinu koja se sada vodi na druga lica. Kao dokaz naveli su i neke novinske članke iz februara 2014. u kojima je pisalo da je “Šaban kupio vilu na Dedinju vrijednosti milion eura”. Oni su takođe naveli i to da je činjenica da je pokojni pjevač radio nekoliko decenija i da je bio najplaćeniji muzičar, te da je Gordana kao njegova supruga raspolagala njegovim novcem jer mu je bila menadžerka.

Kao dokaz za to navode da je ona godinama imala firmu “Luna mjuzik”, preko koje je naplaćivala Šaulićeve koncerte, a to preduzeće je i dalje aktivno. Novo ročište bi trebalo da se održi na proljeće, ali nije poznato da li će sud tada donijeti odluku o podjeli imovine i u čiju će korist ona biti. Robert već godinu dana izbjegava da se pojavljuje u medijima, a to je učinio i prije dva dana na pomenu svom ocu. Došao je ujutru s namjerom da nikoga ne sretne i da ga foto-reporteri ne uslikaju.

Broj telefona je promijenio, pa nismo uspjeli da stupimo u kontakt s njim. Jedan od naših sagovornika koji je donedavno bio u kontaktu s Robertom pokazao nam je prepisku s njim, iz koje jasno da je on spreman na sve kako bi došao do Šabanovih para.

– Moj advokat je siguran da ćemo dobiti nešto. Po zakonu roditelj ne može da se odrekne svog djeteta, a ja imam dokaze da je mene Šaban priznao. Goca je veliko zlo i to svi znaju. Sve je smišljeno uradila. Stanove i kuću je prevela na sebe i djecu, ali lako je dokazati da je sve to kupljeno od Šabanovih para – piše u porukama koje je Robert slao našem izvoru, a u koje je Kurir imao uvid. Članovi Šaulićeve porodice ni juče nisu odgovarali na naše pozive, piše Kurir.

