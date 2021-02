Buba Corelli se prije sat vremena oglasio na Instagramu: Šta je objavio?

Zlatko Ibrišimović, avdokat popularnog repera Amara Hodžića umjetničkog imena Buba Corelli u izjavi za „Avaz“ pojasnio je razloge zbog kojih je njegov klijent pušten na slobodu iz policijskih prostorija.

Naime, kako je kazao Ibrišimović izjava koju je Corelli dao nad ranije ispostavila se kao istinita te je zbog toga i pušten na slobodu.

– Jednostavno nema nikakve veze sa događajem. Dakle, on je kazao da se tu slučajno zatekao, jer je krenuo da se vidi s rođakom kada se pucnjava dogodila. Što se tiče dva pištolja koja su pronađena kod njegovog rođaka, također je utvrđeno da nema veze s tim. Upravo zbog toga što se njegova priča ustanovila kao tačna, pušten je na slobodu. Jer, da je bilo drugačije zasigurno ga nebi pusti s obzirom kakav je ovaj događaj imao odjek u javnosti – pojasnio je Ibrišimović.

Advokat je otkrio da se reper u policijskom zadržavanju ponašao vrlo korektno te da je sasvim normalno, bez ikakvih problema je dao izjavu inspektorima.

– On je danas ispitan u svojstvu osumnjičenog, ali uzimajući u obzir izjave drugih učesnika, kao i dokaze koje sam ja imao prilike da pogledam ne sumnjam da će on u daljem toku ovoga krivičnog postupka imati status svjedoka. On zaista ninakoji način nije doprinio ovom događaju. Neka druga odluka bila bi iznenađujuća, ali opet vidjećemo šta će tužilac odlučiti – kazao je Ibrišimović za Avaz.

Reper Buba Corelli se prije sat vremena oglasio na Instagramu, gdje je podijelio ove riječi advokata i još jednom potvrdio kako nije imao nikakve veze sa događajem.

