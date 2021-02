“Nemam volje da ustanem iz kreveta” – Katarina Živković potražila pomoć psihologa

Pjevačica je nedavno je odlučila da potraži stručnu pomoć, i otvoreno govori o tome da vodi računa o mentalnoj higijeni.

– Nekad nemam volje da ustanem iz kreveta. Ni sa kim se ne viđam jer mi se ne priča. Sve ovo predugo traje i sada ne znam da li mi teže pada to što ne radim, ili što ne putujem… Potražila sam pomoć psihologa i do sada išla na dvije seanse. Dosta sam čitala o depresiji i mada znam da smo svi mi dobri teoretičari, a malo ko od nas zna da to primjeni u praksi, odlučila sam da vjerujem ljudima koji se time bave i kojima je posao da pomažu – kaže Katarina, koja vjeruje da će uskoro izaći iz depresije i opet imati razloga samo za smijeh.

Ona je dodala i da joj fizička aktivnost dosta pomaže.

– Idem u teretanu, bavim se sobom. Trudim se da ne potonem, ali mislim da je sve ono što su nam mjesecima nametali kao obaveznu mjeru, a to je fizička distanca, ostavilo traga na sve nas, u pravom smislu te riječi. Svi smo se distancirali od svega i od svih – rekla je Kaća, piše “Alo!“.

Facebook komentari