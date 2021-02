NE ŽALI PARA! DUŠKO TOŠIĆ LJUBAVNICI PLATIO SMJEŠTAJ U ISTANBULU 7.000 EVRA: Ana povela i drugarice, baškare se u LUKSUZU!

Sudeći po Instagram profilu dizajnerke kupaćih kostima, ona je pre nekoliko dana otputovala u ovaj turski grad sa dve drugarice, i to baš u vreme kada Duško tamo boravi. Iako je na Instagramu objavila fotografije sa aerodroma, Ana nije označila lokaciju na koju su otišle.

To je uradila njena prijateljica, koja je na svom profilu otkrila da su, ni manje ni više, nego u Istanbulu.

Naš izvor blizak Ani potvrdio nam je da je ona otputovala u Istanbul zbog Duška, gde on boravi već nekoliko nedelja. S obzirom na to da on ima svakodnevne treninge i da nema mnogo vremena za ljubavnicu tokom dana, predložio joj je da u Istanbul dođe s prijateljicama, s kojima bi provodila vreme kada on nije slobodan. Ipak, s druge strane, on svaki trenutak pauze koristi da se sretne sa Anom, makar i na pola sata, a najviše se raduje slobodnom danu, kada se ne razdvajaju 24 sata.

Kada je u pitanju smeštaj, Tošić je bio poprilično široke ruke, pa je za tri devojke obezbedio luksuzni apartman u jednom od najprestižnijih hotela u Istanbulu, gde noć košta više od 900 evra. U pitanju je veliki apartman sa tri odvojene prostorije i dnevnom sobom, a u uslugu je uključena i vrhunska hrana, korišćenje spa-centra, bazena i drugih aktivnosti koje hotel pruža. S obzirom na to će Ana i drugarice, prema rečima našeg sagovornika, u Turskoj ostati najmanje sedam dana, cena je papreno visoka – približno oko sedam hiljada evra.

Darežljiv

Duško je bio darežljiv i kada je šoping u pitanju, pa je izabranici dao svoju karticu i neograničeni limit. Naš izvor kaže da je fudbaler rekao Ani da novac troši koliko hoće i na šta hoće – na šoping, izlaske po najluksuznijim restoranima, jednom rečju, da se bahati. Upravo to Ana i radi – uživa za sve pare. Na njenom Instagramu može se videti da s drugaricama, pored toga što obilazi znamenitosti ovog grada, obilazi i pijace sa turskim začinima i tradicionalnim proizvodima, ali i eminentne lokale i butike. Takođe se i našalila i objavila poruku “šopingom protiv štednje”,piše Kurir

Facebook komentari