Poznati pjevač na sudu tvrdio: Sonja mi je tražila da dilam drogu

Tužilac Igor Cimeša istakao je da je optužnica u potpunosti dokazana i tražio je da se Muslimović oglasi krivim i osudi u skladu sa zakonom.

Vjera iskazu oštećene

– Sud mora pokloniti vjeru iskazu oštećene koja je sve jasno i detaljno opisala, a kakve je povrede zadobila objasnio je vještak medicinske struke – rekao je Cimeša.

Odbrana je tvrdila optužnica nije dokazana i tražila je oslobađajuću presudu. Muslimović je govorio da je on bio žrtva iznude. Smatra da je u to bilo uključeno i Tužilaštvo, jer mu je još na prvom saslušanju rečeno da će sve biti povučeno ako Sonji isplati 100.000 eura.

– Sve je smišljeno urađeno. Blamirala me je po medijima da zaustavi moju turneju po Kanadi, zbog čega smo i ja i organizatori pretrpjeli štetu – kaže Halid.

Negirao je da je udario Bašićevu, navodeći kako ona po Banjoj Luci priča da će ga ”sahraniti”.

Mnogi su mi prijetili. Tražilo se da budem maltretiran, čak i više. Ona je ležala u zatvoru u Australiji zbog dilanja droge. Njene priče o velikim poslovima su lažne. Živjela je u Australiji na socijalnoj pomoći, a protiv mene podnosi lažne prijave – tvrdi Halid.

Naglasio je da za 60 godina nikada nije imao problema sa zakonom, te da je u prisustvu Bašićeve ”lupio šakom o sto”.

– To sam uradio jer je tražila da nađem nekog ko će švercovati drogu u Australiju. Htjela je da nađem nekog s fabrikom nameštaja ko bi to radio. Prijetila mi je alabanskom mafijom, beogradskom, austrijskom i australijskom. Nekim momcima iz Banje Luke – rekao je Muslimović, dodajući da su njegova porodica i on ugroženi fizičiki, ali i medijski.

Cilj zastrašivanje

Njegov branilac Milenko Tomić pitao je zašto se Bašićeva kritične noći nije javila policiji, navodeći da razlog leži u tome što je “popila blizu dvije flaše viskija”.

– Osoba koja popije postaje nasilna. Odbila je da ide kući taksijem i ušla u auto mog klijenta. Tokom vožnje je navaljivala na njega, hvatala volan, što je opasno. Njene povrede su nastale samopovređivanjem, zbog stanja u kojem se nalazila – rekao je Tomić.

Dragan Tolimir, advokat Sonje Bašić, smatra da je optuženi tokom napada iskazao brutalnost, samim tim što je povrede oštećenoj nanosio u dužem periodu.

– Cilj je bio da se ona zastraši i da to dovede do dugoročnih posljedica. Ona se, zbog straha, liječila. Sve je smišljeno zbog postupka koji se, zbog dugova, vodi pred drugim sudom – rekao je Tolimir, tražeći osuđujuću presudu, prenosi “Crna-hronika“.

Facebook komentari