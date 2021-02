Tanja Savić našla novog dečka?! Evo ko je on, svi ga jako dobro znaju

Naime, njemu je Tanja godinama slaba tačka, a sada kad ona ima probleme sa mužem Dušanom Jovančevićem i na korak je do razvoda, iskoristio je priliku da joj se približi. Naravno, Tanja se s njim povremeno nađe, odu na kafu i to je sve, međutim, on se na sva usta hvali kako su uplovili u romansu i da jedva čeka da mu pjevačica rodi i dijete!

– Kažem vam, u pitanju je poznat muzičar, znaju ga svi pjevači, kao i oni koji gledaju uživo nastupe na Jutjubu. Nebitno, uglavnom, lud je za Tanjom. Hoće da joj pomogne da vrati djecu, svašta joj je obećao – objašnjava izvor Scandala! i dodaje, prenosi “Republika“.

– Tanja s njim nema ništa osim što ga poštuje i voli s njim da se sretne s vremena na vrijeme. Brine me samo da joj on ne napravi problem jer se hvali kako će da je ženi, a ona tek treba da se razvede i da bije tešku bitku oko sinova. Daj Bože da sve to bude kako treba, lako će se i Tanja prepustiti ako joj se muzičar dopada, a sada je bitno da mudro igra i da joj se djeca konačno vrate. Valjda će to da shvati i taj muzičar, pa će da prestane da se hvali kako jedva čeka da mu Tanja rodi dijete – završava izvor.

Facebook komentari