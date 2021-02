Uložio milione u vilu od 900 kvadrata: Haris Džinović nekoliko puta rušio sve, imat će bazen za žurke, teretanu, spa-kutak

Javnosti je malo poznat detalj da je pjevač godinama iznajmljivao kuću u Diplomatskom naselju na Banovom brdu, ali prije nekoliko godina Haris je odlučio da kupi plac i krene sa gradnjom impozantnog zdanja. Doduše, gradnja traje već nekoliko godina jer, prema riječima ljudi koji su aktivno uključeni u ovaj projekat, čija stambena površina iznosi više od 900 kvadrata, to je veoma dugačak proces, posebno jer je pjevač veliki perfekcionista.

Naime, prije više od tri godine Džinović je počeo da gradi vilu, ali su se desile neke nepredviđene okolnosti i otežavale mu izvođenje radova. Nekoliko puta je sve rušio i popravljao jer mu se mnoge stvari nisu svidjele, pa onda sve iz početka. Trebalo je imati dovoljno novca da se napravi sve onako kako Haris želi. Milione je uložio u izgradnju.

– Gotovo sve stvari su se naručivale iz inostranstva, a aktivno je učestvovao u projektovanju sa arhitetkatama, a majstore je konstatno posjećivao na gradilištu kako bi se uvjerio da sve ide svojim tokom. Kako ne grade kuću svake godine, hoće sebi da prište potpuni komfor i luksuz, te će u svojoj impozantnoj vili, koja je još u izgradnji, imati veliki bazen, teretanu, pa čak i spa kutak. U jednom dijelu vile, poseban dio kuće biće napravljen za Melinu, koja će imati sopstvenu mini-kancelariju u kojoj će obavljati sve poslove koji se tiču njenog brenda, ali i dio za uljepšavanje kao što su šminkernica i dio za frizera. U projektu stoji da će Haris imati vinski podrum, pošto obožava vina, dio za muzički studio, ali da li je na kraju ostavio tako da bude u projektu, ostaje nepoznato – otkriva izvor blizak paru. S druge strane, Džinović je u javnosti govorio kako je bilo izvjesnih problema.

– Stalno mijenjam. Nisam arhitekta, nisam građevinski inženjer, ni statičar. Ne čitam nacrte, ni planove. Vidim kada je nešto izgrađeno i onda reagujem. Kažem im: “Srušite mi ovaj zid jer mi se ne sviđa, dajte mi neki drugi, proširite mi garažu da ne ulazim kroz iglene uši”. To su sasvim normalne promjene tokom gradnje, ne razumijem što bih zbog toga bio težak. Plaćam to i želim da izgleda kako hoću. S druge strane, arhitekta i inženjer grade to i odoše, a ja ostajem tu. Znači, gradim za sebe, a ne za njih – ispričao je Haris prije dvije godine, a potom kroz šalu dodao da mu i supruga Melina pritrči u pomoć.

– Pomaže mi, ne kopa sigurno ona, ima bager koji to radi, ali Melina jako dobro vodi sve to – izjavio je pjevač.

Bazen u dvorištu vile

Iza velikih zidina nalaziće se bazen koji će biti okružen zelenilom. Kako bi imali potpunu privatnost, da ih slučajno neko od komšija ne vidi tokom ljetnjih mjeseci, Džinovići su riješili da sve bude dobro zaštićeno od znatiželjnih pogleda javnosti. Veliki bazen će im omogućiti da pravi i žurke na kojima će pozivati brojne prijatelje te do ranih jutarnjih sati sa njima uživati u dobroj atmosferi, prenosi “Blic“.

