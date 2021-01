Slavica dobila prijetnje smrću zbog izjave- cijeli slučaj prijavila policiji

Pjevačica je na svom Instagram nalogu podijelila fotografije na kojoj joj se nepoznato lice obraća porukom “da bi je trebalo mučki ubiti“.

– Pošto pravi lažne profile i ne prestaje da maltretira, sada će se policija baviti ovom personom. Prijava je predata, uz sve poruke i prijetnje – napisala je pjevačica, a onda upozorila i ostale:

– Kao nekome ko je javna ličnost, jasno mi je da postoje ljudi koji ne vole mene, moju muziku, moje izjave koje ne razumiju. U redu je da se ne slažete s onim što predstavljam, ali od sada, svako ko pretjera, dobit će prijavu. Vama se neću baviti ja, već organi reda – napisala je Slavica, prenosi “Novi“.

Podsjetimo, Slavica je nedavno otkrila da je sama sebi prioritet i tako izazvala burne reakcije u javnosti:

– Mislim, sada će vjerovatno mnogi da me osude, ali me za to nešto zabole uho, ja sam sebi na prvom mjestu, pa tek onda dijete.

