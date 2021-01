Milena Radulović je odrasla u domu poznate pjevačice: Folk zvijezda otkrila potresne detalje

Legendarna pjevačica i jedna od najvećih folk zvijezda bivše SFRJ Nada Obrić, poslije duže borbe sa opakom bolešću uspjela je po treći put da izađe kao pobjednik! Međutim, poznati Njegoševi stihovi: „Čašu meda još niko ne popi, što je čašom žuči ne zagrči”, još jednom su se pokazali kao istiniti u njenom slučaju, jer su po povratku u Beograd pjevačicu sačekale tužne vijesti vezane za slučaj mlade glumice Milene Radulović.

Za neupućene, Nada Obrić je dugi niz godina provela u braku sa Mileninim dedom Aleksandrom Ivanovićem, sa kojim je danas, kako sama kaže, u dobrim odnosima. Milena Radulović praktično je rasla u njihovom zajedničkom domu, a Nada je za “Objektiv” potvrdila da je cela situacija vezana za mladu glumicu duboko potresla:

– Bila sam u šoku i cijela situacija oko Milene me jako potresla. Milenicu znam otkako se rodila, tako da me je sa puta dočekala ta tužna vijest i zaista teško to proživljavam. Nisam je dosad zvala, tek sam došla, ali smatram da treba da sad pustimo da dijete (Milena Radulović) bude u miru. Pretpostavljam da je sad zove milion ljudi i stalno je na to podsjećaju, a to joj u ovom trenutku nikako ne treba. Uvjerena sam da ona zna da sam ja svim svojim bićem uz nju. Može me pozvati kad god želi, ja je neću previše uznemiravati. Nisam uspjela da se čujem sa bivšim suprugom, Mileninim dedom, jer i on je jako bolestan i teško govori. Mi smo naravno poslije braka ostali u dobrim odnosima, nije to ništa sporno, ali tek sam došla, pa mi treba malo vremena dok se ja saberem i stanem na noge. Nada je bila raspoložena za razgovor,te je s nama podijelila kako se trenutno osjeća:

– Mogu da kažem da sam sad dobro, već treći put sam pobijedila rak. To je bila jako teška i bolna borba, ali sam uspjela da iz svega toga izađem kao pobjednik. Skoro sam bila na kontroli i sad je sve u najboljem redu. Borba je zaista trajala dugo, izborila sam se sa četiri operacije i hemioterapijama, ali sve je to sad iza mene. Poslije svega, stekla sam utisak da sve polazi iz glave. Ljekari su se čudili kako ja to sve tako dobro podnosim, čak su mi rekli da ću da ostanem bez kose, međutim, tu su se prevarili – kaže Nada kroz smijeh i dodaje:

– Iako doktori nisu htjeli da mi daju do znanja koliko je ozbiljna situacija, ja sam shvatila to po njihovim pogledima, postupcima i načinu na koji sa mnom razgovaraju. Srećom, ja sam se ljekarima obratila na vrijeme i smatram da je najbitnije što smo odmah reagovali. Organizam vam sam da znak i samo treba pratiti te znake. Da nisam došla na vrijeme, vjerovatno ne bih ni ostala u životu. Sjećate se da su mi ljekari davali tri mjeseca života, ali sam, eto, uspjela da ih demantujem, hvala Bogu. Sad kad sam se vratila, poštujem sve moguće mjere zaštite, strogo se pazim, čak sam se i vakcinisala, jer je moja zdravstvena situacija, uprkos svemu, i dalje visokorizična – zaključila je Nada.

Ekipa Objektiva uspela je da dođe i do Aleksandra Ivanovića, Mileninog dede, koji je prema našim saznanjima nedavno operisao glasne žice, te nije bio u stanju da razgovara, ali je odgovorio porukom: – Kako je istražni postupak u toku, nismo u mogućnosti da dajemo nikakve izjave – napisao je Ivanović, prenosi “Objektiv“.

