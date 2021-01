Toliko puta sam zvala policiju, osjećala sam da će nas razdvojiti: Tanja Savić vapi za sinovima koje nije vidjela 9 mjeseci!

Tanja mjesecima vodi svoju bitku sa sinove, a više puta je navodila da je Dušan odveo djecu bez njenog znanja i odobrenja. Ona nerijetko govori o tome koliko joj nedostaju, a sada se tim povodom oglasila na svom Instagramu.

Naime, Savićeva je priznala koliko joj nedostaju nasljednici, kao i koliko joj teško pada razdvojenost od njih i sve kroz šta prolazi posljednjih mjeseci.

“Moja dva anđela. Ovdje sam ih ja fotografisala. Fotografija od prije dvije godine. Neka bolja vremena. Kao da sam osjećala da će nas razdvojiti i činila sam sve da to spriječim. Često sam, vapeći za pravdom, ostajala bez odgovora. Toliko sam puta zvala policiju. Ali svakom je svoja muka najteža. Ne proživljavaju svi ovo. Ima i gore. Ne znam šta je to. Možda nas to Bog iskušava… da budemo jači…“, počela je Tanja i dodala:

“Da konačno spoznamo sebe. Da zavirimo što dublje u svoje srce… I da ga pitamo šta je to što ono želi? Da li je mnogo stvari bilo na njegovu štetu? Da li su se mnogi ogriješili o njega? Neka ih… Neka im Bog sudi… On ne kažnjava, On samo postavi stvari na svoje mjesto… Jer… ja ne znam šta si radio i govorio meni iza leđa… ali On zna. Oprostite na ovolikom pisanju, živ sam čovjek, imam prava na to. Al me uhvati neka tuga…“, napisala je ona uz fotografiju dječaka, prenosi “Kurir“.

