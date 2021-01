Toše Proeski bi proslavio 40. rođendan: ‘Ne želim da mi skidate kapu, želim da se ponosite mnome’

Fanovi i prijatelji diljem regije i šire, na jućerašnji, 25. siječnja, prisjećaju se svog omiljenog pjevača, makedonskog slavuja Toše Proeskog. Da je živ, Toše bi proslavio svoj 40. rođendan.

Nažalost, sudbina je zapisala drugačije. U dobi od samo 26 godina Toše nas je prerano napustio, ali je iza sebe ostavio iznimno bogatu glazbenu riznicu. Veliki čovjek i humanist, tek je mali dio svega onoga što je Toše bio za života. Mladića koji je osvajao prekrasnim osmijehom, prije svega krasila je skromnost, a uvijek je isticao da je ljubav ono što treba pokretati ljude. U cijeloj regiji nema kolege glazbenika koji za pjevača nije imao uvijek samo riječi hvale. Tošine riječi : ˝Ne želim da mi skidate kapu, samo želim da se ponosite mnome˝ i danas žive u svima onima koji su poznavali ovog velikog glazbenika, ali i u onima koji nisu imali tu prigodu. Za brojne obožavatelje Toše Proeskog, vrijeme je stalo 2007. godine, ali balkanski princ i dalje živi kroz svoje pjesme i djela

Toše je rođen 25. siječnja 1981. godine u Prilepu u Makedoniji. Ljubav prema glazbi naslijedio je od roditelja, a čitavog života aktivno se obrazovao. Do diplomske na skopskoj Muzičkoj akademiji dijelila su ga dva ispita, no prekinula ga je prerana smrt. Neko vrijeme bio je čak učenik uglednog Williama Rileyja u New Yorku. Karijeru je započeo sa petnaest godina na festivalu ‘Makfest’, a 1999. godine objavio je svoj prvi album. Na hrvatsko tržište probio je 2004. godine, zahvaljujući duetu s Tonijem Cetinskim i pjesmi ‘Lagala nas mala’. Osim popularne glazbe, snimio je i album makedonske narodne glazbe ‘Božilak’, a njegova interpretacija pjesme ‘Zajdi, zajdi’ jedna je od najdojmljivijih. Uspješna karijera i sreća na privatnom planu, sve mu je oduzeto 16. listopada 2007. godine, na autocesti A3 Zagreb – Lipovac. Toše je preminuo na mjestu, zbog ozljeda vratne kralježnice.

U Makedoniji je 17. listopada proglašen danom žalosti, a tužnu vijest prenijele su sve regionalne televizije. Hrvatski fanovi i prijatelji Toše Proeskog makedonskog slavuja prisjetili su ga se jučer molitvom nakon svete mise u kapelici na Rokovom perivoju u Zagrebu, piše “Večernji“.

