TAKMIČARKA ISPALA, PA OPTUŽILA MENTORA: Veče prije snimanja su mi promijenili intonaciju

Uz hitove “Da ne vidi ona” od Danijele Vraneš i “Vatra” od Ane Nikolić, Jovana je pokušala da se pokaže u najboljem svjetlu, dok se pjesmama “Kazni me kazni”, Lepe Lukić i “Kraj tanana šadrvana” Hanke Paldum, predstavila njena protivnica Zorana.

Jovana je dobila 1 glas, dok je Zorana dobila 3.

Ovom prilikom prvo se javio Mili i rekao

– Ja se do sad nisam bunio ali ovo je smiješna odluka. Ovo je glas božanski, ovo šest na keca, ja ne mogu da vjerujem.

Saša je pokušao da mu objasni razliku između interpretacije prve i druge pjesme.

-Prva pjesma ne valja ništa, i ako ti stvarno misliš da je prva pjesma bila dobra, onda se ti ne razumiješ u narodnu muziku – ponavljao je Saša dok ga je Mili prekidao

-Ma ovo je bomba, šta ne valja, nemoj da me nervirate?! Pa podigla je publiku ima samo 16 godina! Jedna od najskupljih boja vokala koji su se pojavili u ovom šouu! Ako smo za ovo slijepi i ako to ne vidimo, šta onda vidimo!

Sljedeća se javila Snežana da prokomentariše

-Kandidatkinja broj jedan i prva i druga pjesma, falš, falš, falš, pa baš falš.

Na to se javila i sama kandidatkinja da kaže kako su veče prije snimanja promijenile intonaciju i da smatra da je ipak trebalo da bude u intonadciji koju je vježbala, na šta su joj članovi žirija rekli da nije u pravu, jer oni smatraju da je intonacija dobra.

Snežana je drugoj kandidatkinji rekla da je prva pjesma bila takva da joj ona ne bi dala glas i da je isključivo zbog druge glasala.

I Bosanac se složio sa Snežanom, kao i Marija i Jelena, s tim što je Jelena izjavila da joj se ni druga Zoranina nije svidjela, jer je sve bilo previše umorno, staro i neubjedljivo.

– Ako pjevaš tim horskim glasom, ne znači da je to dobro, ja mislim da se ove pjesme ovako ne pjevaju, ali bravo za boju glasa kod 16 godina. Mada smatram da je to tvoj hendikep – rekla je ona,piše Express

Đorđe David se uz sve rečeno nadovezao ponovo na činjenicu da prva kandidatkinja nije poslušala i povjerovala Ani što se intonacije tiče, te da je zbog toga toliko griješila i dobila samo jedan glas

– Ti u startu misliš da si pametnija i to je to. Da si kod mene, znaš kakvo bi vrijeđanje palo, pitaj moje kandidate. Ono šta vam mentor kaže, on zna zašto vam to kaže.

Za sam kraj, iako su ga i Ana i Mili zamolili za drugu kandidatkinju, on je rekao kako to ne utiče na njegovu odluku.

Smatra da prva pjesma nije bila na mjestu, ali smatra da Zorana u sljedećem krugu može mnogo toga da uradi, te je pustio da prođe dalje.

