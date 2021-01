ESTRADA JE ŽIVOTINJSKI SVIJET! Emotivna ispovijest Milice Pavlović: Velike zvijezde su znale da prođu pored mene i da me UDARE LAKTOM!

“Volim svoj grad svoje ljude. Tamo me cene, tako postoji klub i i dalje držim rekord tamo. Moje detinjstvo je bilo veselo, odrasla sam na selu i na to sam ponosna. Zahvalna sam Bogu što sam odrasla kako jesam. U detinjstvu mi je nedostajal da u tom momentu, dok je otac radio, da dođe malo češće. Pričala sam mu u porodičnim svađama, prebacivala sam mu što je dolazio dva puta godišnje. On je dobar čovek, ja mu ne zameram. To je bilo kada sam bila u pubertetu, sad mi kaže “Je l se sećaš kako si mi govorila”, rekla je Milica pa otkrila zašto nikada ne bi mogla da živi preko.”Pokušala sam da živim van zemlje, ali nisam mogla da zamislim taj sistem i ljudi su zatvoreni za socijalni život. Sve je u satnici, nemaš vremena da udahneš i da živiš život punim plućima. Preko imaš samo vremena za posao”, rekla je pevačica pa otkrila da li joj je bilo teško da se probije na estradi:

“Ovaj svet bi bio nikakav da nema ljubavi. Znala sam šta želim. Ništa ne bih mogla da postignem u Šbvajcarskoj. Išla sam lagano kao srednjoškolka. Nisam iz kafane došla na ovu scenu, za ženu je to veliki plus. Za mene je strašno da devojka u kafani sa 14 godina uči zanat. Kada sam otišla da živim kod oca u Švajcarsku, znala dam da tamo nemam priliku da uspem, odlučila sam da se vratim za Beograd i upišem fakultet. Ja sam takva, želim sve, sada i odmah. Teško je bilo kao ženi uspeti, estrada je životinjski svet. Velike zvezde su znale da prođu pored mene i da me udare laktom.Ljudi mene vole zbog moje iskrenosti, vide borbenu osobu kakvom sebe smatram, sigurna sam da sam mnogima uzor”, rekla je Milica u emisiji “Premijera-vikend specijal”,piše Kurir

