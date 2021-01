LEPA BRENA SMRŠALA 17 KILOGRAMA, a ovo je njena tajna: UJUTRO SAM JELA SAMO OVU 1 NAMIRNICU

Ne samo da pazi šta jede i redovno se kreće, već se i bez povoda lijepo oblači. Ona je i sama nekoliko puta istkla da kosu sređuje svakodnevno.

Pjevačica je jednom prilikom za “Blic” istakla da je uspjela da skine preko 17 kilograma za šest mjeseci.

Kazala je kako je nemoguće držati dijetu šest mjeseci, ali kako je naposletku uspjela da se riješi suvišnih kilograma.

Ono što ju je pokrenulo da oslabi bio je komentar jednog konobara sa početka njene karijere, koji joj je rekao: “Mislio sam da će doći pjevačica, kad ono došla trafostanica!”

– Ujutru sam obično jela jedno ili dva jajeta. Gledala sam da to budu organska jaja. Za ručak je obično bila nekakva posna supa bez masnoće i rezanaca. U stvari to je bila voda u kojoj se samo barilo povrće, a ne kuvalo do besvesti, pa da ne dobijete niti jedan vitamin iz cijele priče. Tu je obavezno bilo i neko meso, koje je bilo na grilu ili je bilo kuhano. Za večeru je to bio komad ribe ili mesa, uz salatu – ispričala je jednom prilikom pevačica za “Blic”.

