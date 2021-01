“Nekad znam da budem skot!” – Karleuša otkrila kako je pred Konjevićem potpuno zanijemela zbog neprijatnosti!

– Šerif je takav gospodin, ja sam od njega dobila tako divnu korpu cvijeća i ne mogu ništa sem najljepšeg za njega da kažem – rekla je Karleuša.

– On tebe obožava – dobacio je Saša Popović.

– I ja njega i pozdravljamo ga ovom prilikom, i nadam se da se uskoro ovdje vidimo. On je veliki gospodin i prvi put da sam ja pred nekim onako zaćutala. On je banuo u jednom restoranu, gdje sam ja bila na piću u sred Sarajeva, ispred mene i rekao: “Samo da se upoznamo, ja sam onaj što peva džiberske pjesme”. Ja sam prvi put rekla: “Ja to rekla? Nikad!”. Morala sam da se posipam pepelom i tvrdim da nisam, bez obzira što sam to rekla. I kad je vidio da mi je bilo jako neprijatno i tako kad me suočiš… Stvarno nekad znam da budem skot, poslije mi bude žao ali ne mislim loše – ispričala je Karleuša svoju situaciju sa Konjevićem.

– Ti bi uglavnom bude žao tri sekunde nakon što nešto izgovoriš. Tako da znate, nije ona baš toliko đubre, pokaje se to je jako važno – dobacila joj je Marija Šerifović, prenosi “Srbija danas“.

