Vuk Mob više nije mogao da šuti pa otkrio veliku istinu: Priznao da je doživio poraz i da mu je karijera pukla!

Međutim, u septembru prošle godine ušao je u “Zadrugu 4”, gdje je proveo četiri mjeseca, te su mnogi komentarisali ovu njegovu izjavu. Vuk je sada objasnio zbog čega je odlučio da ponovo uđe u rijaliti program, piše “Espreso“.

Kako je istakao, u “Zadrugu 4” odlučio je da se useli zbog nedostatka posla, budući da su zbog pandemije korona virusa obustavljeni nastupi muzičara i da oni već mjesecima nigdje ne pjevaju.

– Doživio sam svoj poraz, ali ne u tom smislu, već u smislu da je cijela muzička scena doživjela svoj poraz, jer mi skoro godinu dana ne radimo. Ja ne znam šta je to, ako nije poraz. Televizije rade, pekare rade, restorani rade, a pjevači ne rade. Ja vrlo dobro znam šta radim i znam da su tu odmah dušebrižnici izokrenuli, odmah prave klipove “ako krenem u rijaliti to znači da mi je pukla karijera”. Moja karijera jeste pukla, ali zato što ja ne nastupam.

– Moj prihod novca su nastupi. Ja imam prihode od digitalne prodaje, ali sa druge strane, kada ti na nedjeljnom nivou donosiš određenu sumu novca kući, svake nedjelje i to odjednom stane, da više nema nikakvog prihoda, ja smatram da je to poraz za svakog pjevača. Ako nije, neka me isprave. To je naš posao, kao što je u mesari posao da se proda meso, tako je i moj posao da odem na nastup, uzmem pare i odem kući – izjavio je Vuk za “IDJ TV”, pa dodao:

– Ja moram da razmišljam o svom djetetu i o svojoj porodici.

