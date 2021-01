“Djevojke, niste krive! Prijavite monstrume!” – Ana Bekuta poslala snažnu poruku svim žrtvama nasilja

Mnoge poznate ličnosti su se oglasile kada je ova tema u pitanju i pružile podršku glumicama i svim žrtvama zlostavljanja, a sada je pjevačica Ana Bekuta odlučila da pošalje snažnu poruku na društvenoj mreži.

– Djevojke, ovih dana svjedoci smo stravičnih ispovijesti žena, djevojaka i djevojčica o se*sualnom uznemiravanju i silovanju. U posljednjih par dana pročitala sam stotine svjedočanstava na društvenim mrežama o onom što žene godinama trpe u ovom mizogenom društvu. Nije me uznemirila samo količina tih ispovijesti, duboko me uznemirila količina komentara drugih žena na ono što su, nakon godina ćutanja, priznale neke djevojke koje sada traže pravdu i olakšanje. Ovih dana velikim koracima možemo da promijenimo svijet u kojem rastu naše djevojčice. Posebno potresno u svim svjedočanstvima koja čitamo su stid i strah koje osjeća žrtva silovanja i vrijeme je da se to promijeni jednom zauvijek. Djevojke, niste krive. Prijavite monstruma. Potražite psihološku pomoć – napisala je pjevačica u svojoj Instagram objavi, prenosi “Srbijadanas“.

