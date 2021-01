“Žao ti je da platiš ocu da se operiše” – Ovako je Milan Lazić govorio Darku pred operaciju želuca!

“Ja sam baš bio protiv toga da se moj otac operiše. On je vidio od mene da sam ja smršao, inače je bio jako gojazan. Napadao me je mjesecima. Govorio sam mu: “Ćale, imao si moždani udar, to nije naivna operacija“, rekao je Darko, pa dodao:

“Insistirao je da on to može. Rekao mi je na kraju: “Žao ti je da platiš ocu da se operiše”. Rekao sam: “Izvoli, samo naprijed”. Htio je sebi bolje, samo to. Sada je sve spalo na mene, ja sam stub porodice. Ako ja padnem, pada sve“, dodao je u emisiji “Šok tok”, prenosi “Kurir“.

Facebook komentari