Prijetila roditeljima smrću, molila Lepu Lukić da je usvoji, pisala joj pisma, a kasnije je postala poznata pjevačica…

To je prije nekoliko decenija čula Goca Božinovska, dok još i sama nije postala pjevačka zvijezda, te je pisala starijoj koleginici sa željom da usvoji baš nju.

– Sretna sam što nisam dijete razvedenih roditelja, što sam odrasla, otrgla se i što sam im pomagala. Sjećam se, da bih ako ne znam kako se nešto jede, čekala i gledala kako to neko drugi radi, pa postepeno i ja učila. U tom nekom periodu sam saznala da Lepa Lukić hoće da usvoji dijete i po svaku cijenu sam htjela da me usvoji kako bi me vodila da pjevam sa njom – ispričala je pevačica u emisiji Premijera, kako prenosi Alo.

– Pisala sam joj pisma, ali nisam dobila odgovor. Kada smo pjevale u Kanadi, ispričala sam joj to i umrla je od smijeha. Otac nije bio za to da se bavim muzikom. Vjerovao je da ako počnem da pjevam da ću se brzo odati alkoholu i porocima. Ipak, bila sam tvrdoglava pa sam išla iz škole u kafanu – dodala je Goca, a potom se osvrnula i na pokojnog supruga Zorana Šijana.

– Zoran me je zaprosio nekoliko dana od upoznavanja i dao mi pištolj da ga stavim kod sebe u torbu. Otišla sam u stan svojih roditelja da ih obavijestim da se udajem. Zaključali su me u stan, a ja sam izvadila pištolj i vikala: Ne budete li me pustili da izađem, sve ću vas poubijati!

– Pustili su me, ali su završili sa mnom. Zoran je bio i ostao čovjek mog života. Bili smo zajedno devet godina – zaključila je Božinovska.

