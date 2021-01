OGLASILA SE NAVODNA LJUBAVNICA DUŠKA TOŠIĆA, SVE OTKRILA NA INSTAGRAMU: Dok on pokušava riješiti problem sa JELENOM….

Tako kreatorka kupaćih kostima svakodnevno objavljuje fotografije iz svakodnevnog života, dok se fudbaler ne oglašava. Ona svakodnevno informiše svoje pratioce o tome kako izgledaju njeni dani, a najviše voli da vreme provodi u kući. U svoj dom ona dovodi drugarice, s kojima se zabavlja, a izgleda da joj smeta kada joj pratioci pišu negativne komentare pa je rešila da im žestoko odgovori i upozori ih kako da joj se obraćaju.

– Iako sam sebi rekla da se neću više oglašavati, imam potrebu da napišem još samo ovo. Poruka za sve one koji me prate, a daju sebi za pravo da komentarišu gluposti. Da ne bi neko pogrešno shvatio, ja od juče ne čitam novine, ne interesuje me šta se piše po portalima i nastavljam da živim svoj život kao i do sada. Moje objave nemaju skrivene poruke, bilo da je u pitanju lokacija na kojoj snimam, pjesma uz koju se provodim i tako dalje. Sve što sam imala da napišem povodom toga napisala sam u objavi prije nekoliko dana i ne želim da me bilo šta remeti da živim onako kako volim i želim, a samim tim na moj Instagram profil imam pravo da kačim šta hoću – napisala je Ana i dodala:

– Ja sam veliki optimista u životu i ne trebaju mi ljudi koji mrače i šire negativnu energiju. Svako ko pokuša biće blokiran istog momenta! Ljubav za one koji su mi svih ovih dana slali divne poruke, a sad idem da nastavim sa provodom, laku noć, divni ljudi – poručila je Ana na Instagramu.

Ona pokazuje kako sprema ručak, pere sudove, ali i ide u šoping sa prijateljicom,piše Kurir.

S druge strane, Duško, kako se saznaje, rješava porodične probleme sa ženom i pokušava da izgladi situaciju, pa se s ljubavnicom i ne čuje dok se ne spusti prašina i sad je pod znakom pitanja da li će otputovati na Maldive jer su raskrinkani.

