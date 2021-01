Anabela progovorila o školi Mike Aleksića: “To je bilo prije 7 godina, i danas imam traume…”

Anabela Atijas gostovala je danas u emisiji “Premijera – Vikend specijal”, te ke tom prilikom progovorila o glumici Mileni Radulović, koja je juče optužila svog profesora glume Miku Aleksića da ju je silovao, piše “Informer“.

– Upoznata sam tom školom, moja srednja kćerka je trebalo tamo da ide, ja sam čula da je profesor strog, ja sam rekla da moje dijete to neće trpjeti, to je bilo prije nekih 7, 8 godina. Upisala sam je u školu glume u našoj opštini, i bila sam sigurna, nije mi se dopadala ta grubost. Ta škola je bila prestiž, ali moraš da trpiš, ali ja nisam htjela da moje dijete to trpi. Moja sestra nije izabrala taj put. Jedno je nepristojna ponuda, a drugo je silovanje. To je nešto strašno, mogu da zamislim, jer sam i ja bila u sličnoj situaciji, nisam silovana, ali sam se osjećala loše i plašila sam se da će se to desiti. I danas imam traume, a nisam silovana. Mislim da to nikad ne prevaziđeš, obilježava te cijeli život, a uvijek postoje ljudi koji kažu: “Dala si znak, obukla si suknju kraću”, uvijek je žena kriva, ali nema pravo da silom dobije to što hoće, nema opravdanje, a postoje ljudi koji to opravdavaju. Ja mogu go*a da se skinem, ali ti nemaš pravo da me siluješ. Činjenica da ljudi opravdavaju, teže je to nego da me je neko ubio. Ti ljudi koji krive ženu su podjednaki monstrumi. Moja sestra nije pristala na to i zato je nama po tim fensi serijama. Imaš izbor da priđeš kroz takvu školu i dobiješ ulogu, ili nećeš da prolaziš kroz takve studije i ojačavanje – istakla je Anabela i dodala:

– Uvijek je toga bilo, ne dešava se samo sad, mi se hvatamo za novo doba, uvijek je toga bilo samo su se ljudi ili plašili da pričaju ili nije bilo prostora da se to kaže. Treba razlikovati samo žene koje su prisiljene na nešto i kojima je prinuđeno – istakla je Anabela u emisiji “Premijera”.

