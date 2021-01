Hvala ti što si spasila našu djecu – Estrada podržala Milenu Radulović: “Silovatelju želim sve najgore!”

Miroslav Mika Aleksić, poznati vlasnik škole glume, priveden je u stanicu policije nakon optužbi glumice Milene Radulović i još nekoliko djevojaka, da ih je silovao i sek*ualno uznemiravao. Milena je u potresnoj ispovijesti za „Blic” ispričala kako je imala 17 godina kada je doživjela zlostavljanje, a i neke od djevojaka sa kojima je sada hrabro ustala, sa namjerom da stane na put tom mračnom krugu, su maloljetne.

– Poslije teške unutrašnje borbe, neke hrabre djevojke i ja riješile smo da stanemo na put mračnom krugu zlostavljanja. Nećemo odustati. Silovanje maloljetnih lica i pedofilja nisu dopustive! – poručila je putem svog Instagram profila Milena Radulović, a veliku podršku pružile su joj brojne kolege, prijatelji i pratioci sa pomenute društvene mreže.

Među njima, našle su se i estradne zvijezde, koje nisu krile koliko su zgrožene i šokirane događajem.

– Ogromna podrška, ljubav i saosjećanje Mileni Radulović, kao i svim djevojčicama koje su prošle kroz pakao zlostavljanja. Trebalo je hrabrosti za istupanje i nošenje ovog teškog bremena. Uz vas smo – poručila je na Tviteru pjevačica Aleksandra Radović.

– Naklon do poda za hrabrost. Budi hrabra i istrajna u ovoj borbi koja tek slijedi i hvala ti što si spasila našu djecu! Njemu, kao i svim silovateljima i pedofilima, želim sve najgore – poručila je pevačica Katarina Živković u okviru svojih storija.

Katarina je i sama kao mlada djevojka doživjela ovu strašnu neprijatnost, a o tome je jednom pilikom i javno progovorila:

– Poslije nastupa sam otišla u bekstejdž i prišao mi je čovjek kog sam znala odranije. Bio je pijan i drogiran. Vrijeđao me je, psovao, nazivao pogrdnim imenima. Bila sam izrevoltirana, pa sam mu vratila istom mjerom – pričala je Katarina „Informeru”, pa nastavila: Počeo je da me spopada, nasrnuo je na mene, a kada sam ga odbila, zveknuo mi je šamarčinu. Bila sam uplašena, ponižena i povrijeđena. Pošto sam bila klinka, a on opasan momak, koji mi je prijetio da će svašta da mi uradi, nisam smjela ni da pomislim da slučaj prijavim policiji… Doživjeti tako nešto sa samo 18 godina je strašno. Ja tom čovjeku nisam bila ravna ni po kojim parametrima. Bila sam slaba djevojčica koja ga nije ni u jednom momentu izazvala da uradi tako nešto. Uzdigla sam se i nastavila dalje – zaključila je.

– Ovo se zove hrabrost! Bravo, Milena! Bravo u ime sve djece koju si spasila svojom pričom – uz emotikone srca poručile su glumici Milica Pavlović i Ana Sević.

Voditeljka i glumica Marijana Mićić ježi se kad samo pomisli da je, sada ozloglašenu školu glume, svojevremeno sa oduševljenjem preporučivala.

Ona je, inače, i sama išla u tu školu.

– Horor! Naježim se kad pomislim da sam kao neko ko je tu školu pohađao, mnogoj djeci tu istu školu sa oduševljenjem preporučivala! Ogromna podrška djevojkama – poručila je u okviru svojih „storija” Marijana, u jeku drame.

– Jedna od najdivnijih djevojčica odrasla je u divnu uspješnu mladu ženu. Nedavno, pričala sam o tome kako ljepšu devojku nisam vidjela, kako plijeni… Milena je primjer za to kako ne možete da naslutite nečiju borbu, nečije traume, boli, jer sija, uvijek! Jer je uspješna, jer ima to božanstveno držanje, jer nas sve obasja svojim osmijehom gdje god se pojavi… I onda – šamar realnosti… Iza mnogih osmijeha kriju se priče za koje ne znate. Najnasmijaniji su svoj osmijeh teško zadržali, zato on sija više od svih drugih. Bravo, hrabra djevojko, bravo u ime svih žena koje ne smiju da govore… – poručila je voditeljka Dušica Jakovljević.

– Juče se dogodila velika stvar za Srbiju i naše društvo – Milena je progovorila. Mnogo je Milena u svim sferama društva, u školama, institucijama, kompanijama. Žene uglavnom šute jer znaju da će ispasti krive što su obukle suknju ili što nisu odmah progovorile, a djeca šute jer misle da su saučesnici u tim monstruoznim činovima. Milena hvala ti što si progovorila. Spasila si barem još jednu djevojku pakla koji si prošla. Djevojke, niste same. Niste krive – poručila je Ana Bekuta, a njenu poruku podijelila je Milica Todorović i dodala:

– Bravo, hrabra djevojko!

Mileni su podršku putem svojih Instagram profila pružili i Nikola Rokvić, Katarina Grujić… Kao i djevojkama koje su ustale i krenule u borbu zajedno sa mladom glumicom.

Porukama podrške nema kraja, a sada se povodom ovoga oglasila i pjevačica Anastasija Ražnatović koja je još kao dijete pohađala školu Miroslava Mike Aleksića.

– Kao neko ko je kao dijete kratko pohađao tu školu, malo je reći da sam užasnuta i zgranuta. Podrška hrabroj Mileni i svim djevojkama koje su prolazile kroz ovu golgotu – napisala je Anastasija u objavi na svom Instagram storiju i uputila riječi podrške svim djevojkama koje su se*sualno uznemiravane, piše “24sedam“.

Facebook komentari