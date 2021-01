“SANJA KUŽET JE BOLJA RIBA OD VAS” KARLEUŠA PONIZILA KANDIDATKINJE: Ti si debela, a ti previše blijeda!

Jelenina kandidatkinja Milica, predstavila nam se pjesmama “Varali me svi” i “Ljubavi moja”. dok je Miljeva kandidatkinja pjevala “Kao da me nema tu” i “Zlatnik”.

Obe kandidatkinje žiri je nagradio sa jednakim brojem glasova 4:4.

Iz žirija prav se obratila Viki- Dvoumila sam se da li da Irini dam glas ali nisam bila sigurna da li je to dovoljno. Milice, dosta je bilo falša dosta dosadno neinteresantno ništa se nije desilo.

Đorđe je istakao kako je po njegovom mišljenju Milica zaslužila glas više- Ja mislim da je kandidatkinja broj jedan trebala da ima jedan glas više, ja volim damice na sceni, ja volim to nešto da bude u ramu u odnosu na pjesmu i autfit. Ti si meni jedan slatkiš na stejdžu. Đorđe je zatim dodao kako kada Karleuša ima lošu energiju to kandidati osjete- Svi kandidati se onda uvežu u čvor, ona je jedna nas ovde ima sedam, ali vi to valjda gledate zato što je ona tu u sredini najglasnija, ali pustite to vi treba da radite svoj posao, prenosi “Novi“.

Snežana je Milici rekla kako je prva pjesma bila fijasko, a Irina joj je jako svidjela i opčinile je svojim šarmom pa je possavjetovala da uvaži komentare i da neće imati problema u daljem takmičenju

Jelena: Milice, gledam te sve vrijeme dok te komentarišu trenutno si na 30% onog kako možeš da izgledaš treba nam tamniji ten, svjetlija kosa stajling je top- uputila je Karleuša svojoj kandidatkinji a zatim se nadovezala na drugu kandidatkinju- Irina, biću brutalno iskrena ti si meni čarobna, ne znam šta si očekivala da kažem. Da ja imam 17 godina, da sam bebeće buckasta kao ti ja bih se isto tako obukla ne znam da li si se sama obukla ili ti je nko pomogao ali bravo. Što se tiče talenta ti si najteže deijlove u obje pjesme mestralno otpjevala. Ja se ložim na samu sebe, mene moje riječi pogađaju toliko sam inspirativna. Pjevanje je bilo tako iskreno, čisto i lijepo samo malo da smršamo i top.

Na kraju Jelena je dala savjet kandidatkinjama

– Molim vas potrudite se da voditeljka svaki put ne bude bolja riba od vas, neka vam ona bude parametar i težite ka tome da vas ne zasjeni Sanja.

