-Snežanin partner se ne zove Vanja već Jovan. Malo ko zna da je to njegovo pravo ime jer ga već svi dugo zovu Vanja! Čak i njegovi prijatelji, ali i kolege ga oslovljavaju nadimkom, a ne imenom, a on se ne buni. To je malo neobično jer ispada kao da nešto krije – kaže izvor za “Alo!”

– Tačno je da je moje pravo ime Jovan, a nadimak mi je Vanja od djetinjstva. Jedino me majka zove imenom kada je ljuta na mene, a svi ostali nadimkom – potvrdio je doktor Milošević za gorepomenuti list.

