ZNAJUĆI SVOJE KRITERIJUME, NEĆE BITI LAKO: Emina Jahović otvoreno o muškarcima, Mustafi, djeci, pa priznala zbog čega PATI!

Pevačica je otkrila šta treba da ima muškarac koji će nju osvojiti.

– Muškarac mora da poseduje unutrašnju snagu, koja pokreće ženu da bude ono što jeste. A to je ono što malo muškaraca ima. Bez obzira na to koliko oni bili imućni, koliko su sposobni, vrlo malo muškaraca želi da svoju ženu vidi u najboljem mogućem svetlu. Mislim da je ljubav dopunjavanje i beskrajno davanje i ono što bih želela je iskrenost, smisao za humor i ta unutrašnja snaga i muška energija koja je svakoj ženi potrebna.

Da li je Mustafa bio uz vas za praznike, kakav vam je odnos danas, nakon razvoda? Nedostaje li vam muškarac u kući nakon više godina braka, da li biste voleli ponovo da se udate?

– Mustafa će uvek biti otac moja dva sina, ali ništa više od toga. Cenim ga i poštujem zbog toga što sam provela mnogo, mnogo vremena s njim. Što se tiče nove ljubavi, to ne može nikada da se isplanira. Postoji vreme za nešto, a ja sam trenutno preokupirana poslom, svojom kućom i svojom decom i sada mislim da mi nije vreme za ljubav, ali sam u principu uvek otvorena za te stvari. Ipak, znajući sebe i svoje kriterijume, neće biti lako.

Šta ćete vi poželeti sebi kada oduvate svećice?

– Mislim da smo u poslednjih godinu dana svi sebi želeli pre svega zdravlje, a i svima oko nas. Svesni smo da se nalazimo u jako teškom periodu i da je zdravlje trenutno najveći luksuz, zato je to uvek prva i najveća želja. Ali pošto se u 2020. godini rodio moj bjuti brend i napravio stvarno veliki uspeh i u Turskoj i u Srbiji, kao i u Crnoj Gori, želim da se to nastavi i da jednog dana bude brend koji predstavlja Srbiju u svetu.

Bližite se petoj životnoj deceniji, koje su to lekcije koje ste naučili, a koje u dvadesetim niste znali?

– Punim 39 godina i nisam o petoj deceniji razmišljala. Sada kada ste me to pitali, malo sam se uplašila. U principu dosta toga sam naučila. Ja sam bila zrela i sa 18 godina, sada sam u nekim situacijama podetinjila, ali sam i mnogo sazrela. Imam pomešana osećanja u vezi s tim. Ono što su mi definitivno donele godine to je da više nemam tolerancije za gluposti koje sam mogla ranije da trpim. Ne obraćam više pažnju na to šta ljudi misle i pričaju, što je najvažnije od svega, jer je jedino na šta mogu da se oslonim moja savest, koja je jako čista u svakom smislu te reči.

Jednom prilikom ste rekli da biste želeli još dece, da ste spremni i da usvojite jedno. Da li i dalje ostojete pri tome i da li biste to uskoro voleli? Priželjkujete dečaka ili devojčicu?

– Uvek sam bila otvorena za tu ideju i mislim da je to velika stvar koju jedna žena može da uradi, da nekom pruži novi i bolji život. Ja ću uvek biti za to, a da li ću to i uraditi u životu, trenutno ne znam. U bližoj budućnosti nemam taj plan, ali nikad se ne zna.

Deluje da su sinovi vezani za vas, jeste li strogi kao majka?

– Nijedna majka nikada nije potpuno objektivna što se tiče svoje dece, ali ja mogu da kažem da sam realna 90 odsto, a subjektivna 10 odsto kada su moji sinovi u pitanju. Volim da ih gledam iz neutralnog ugla i verujem da sam do sada napravila dobar odnos sa svojim sinovima i mislim da odrastaju u emotivno stabilne ljude, što je meni u principu najbitnije – od svega što mogu da imaju i jezika koje mogu da pričaju i škola koje mogu da pohađaju i sportova u kojima mogu da budu najbolji – meni je najveći cilj da moja deca budu emocionalno stabilna i mislim da sam u tome dosta uspela. Mislim da su jaki i da izrastaju u prave muškarce, što je meni velika čast. U isto vreme su i emotivni, vaspitani i skromni, što mi je jako, jako bitno.

Kakvi ste u četiri zida, šta vas rasplače, obraduje?

– Uvek sam se pitala da li sam jaka ili sam izdržljiva. S jedne strane sam jako emotivna, to je ono što mi i pojačava kreativnost, ali bih nekada volela da eliminišem taj deo, jer sam jako osetljiva i na situacije koje me se ne tiču lično, dodiruju me tuđe priče, bilo čiji problemi… Želim svima da pomognem, iako je to nemoguće. Dosta patim zbog toga, ali to na neki način kreira i moju umetničku liniju i u tom smislu ne bih dirala tu crtu kod sebe. A s druge strane, videla sam da mogu da izdržim neke stvari koje nisam mislila da ću ikada moći ili znati. Ali dve i po godine posle razvoda shvatila sam da ono što je muškarac radio u mom životu ja bez problema mogu da iznesem na svojim leđima i da sam postala žena koja stoji vrlo stabilno obema nogama na zemlji. I srećna sam zbog toga! Lako me rasplaču, ali lako i obraduju, dosta sam vesele prirode i volim pozitivne ljude i gledam da sam njima što više okružena, jer s takvim ljudima želim da razmenjujem energiju. Važno mi je ko me okružuje i naučila sam sebe na taj način da čuvam.

Šta ljudima nikada ne opraštate?

– Skoro sam pričala na tu temu s drugaricama i mislim da me jako vređa nezahvalnost i hipokrizija. Ne ni laž, iako sam ranije to govorila, jer mi je to prvo padalo na pamet. Ali ima ljudi koji lažu iz najrazličitijih razloga. Ali hipokrizija i nezahvalnost su jako neugodne, posebno kada dolaze od ljudi koji u svom životu nisu imali ni desetinu izazova koje ste imali vi. Oni koji bi da vam pametuju, a ništa od toga nisu iskusili. Dozvoljavam da me kritikuju samo oni za koje verujem da su na tom polju o kom pričamo definitivno i uspeli.

Kako sebe vidite za deset godina? Kakvi su vam planovi što se karijere tiče?

– Uvek ću pisati pesme, to je ono što u duši ne može da ostari. I mislim da ću vremenom raditi na nekim stvarima koje će biti za uži krug ljudi, koji će umeti da razumeju pravu Eminu Jahović, koja je takva oduvek bila, ali zbog nekih stvari nije mogla da ispolji tu vrstu svog talenta. Moja muzika će imati potpuno drugačiji oblik, možda alternativniji, ali mislim da ću dobiti neki novi krug publike, a da će se svideti i staroj, koja me puno voli i podržava. S druge strane, pre nekoliko godina prateći svoju ljubav i strast, pokrenula sam liniju parfema, što se pretvorilo u biznis i sada imam svoju kompaniju. Želim da sa svojim bjuti brendom napravim nešto na šta će se ponositi cela naša zemlja, kao i moja deca, svi moji bližnji i oni koji me vole. Mnogo bih volela da se bavim dobrotvornim radom, prenosi Kurir

Facebook komentari