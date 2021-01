Tajno vjenčanje Dade Polumente u Švedskoj – Nakon 2 propala braka, oženio prelijepu plavušu: Dogodilo se vjenčanje, bez velike pompe

– Želimo još jednog člana porodice. Voljeli bismo sina, ali najbitnije je da bude živo i zdravo – kaže Dado, dok Ivona otkriva da je pjevaču konačno bilo vrijeme da se skrasi.

– Bilo mu je i vrijeme da se skrasi. Sve u svoje vrijeme dolazi. Kada je bio mlađi, bilo mu je bitno da radi. S godinama čovjeku dođe da ima svoja četiri zida, voljenu osobu, djecu. Nikada nisam imala osjećaj ljubomore jer mu vjerujem. Prije svega sebi, a onda i njemu. Mirno spavam – kroz osmijeh govori Ivona. Pjevač dodaje kako je godinama bio u medijskoj vatri i da su žena i djeca uspjeli da ga smire.

– Deset godina sam bio u vatri, nisam imao odmora. I loša reklama tada je bila dobra reklama. Napokon sam sretan s njima. Slab sam na Aleu. I ona je sama po sebi živahna i temperamentna. Voli muziku, skoro sam joj kupio malu klavijaturu. Sin Dorijan je totalno sportski tip i muzika ga ne interesuje. Već je fudbaler, trenira od svoje sedme godine. U fudbalu je devet godina, gledat ćemo ga na velikim stadionima – govori Dado, koji iz prvog braka sa bivšom suprugom Marijom Anom ima sina Dorijana od šesnaest godina.

Ivona ističe da se uprkos svemu Alea i Dorijan sjajno slažu.

– On živi sa majkom u Beogradu, a mi smo u Novom Sadu. Bez obzira na to sve, Alea prema njemu ima divan osjećaj. Oboje se vole. Uživaju kada su zajedno. Odlično se slažem i s njegovom suprugom iz prvog braka. Djeca se sigurno i zbog toga vole, mora da se stvori osjećaj topline i ljubavi između njih. Kada je vaspitanje Alee u pitanju, stroža sam – konstatuje Ivona, a Dado otkriva da publici donosi dva albuma. Ivona i Dado su dugo krili od javnosti da su se prije četiri godine vjenčali u Švedskoj.

– Dogodilo se vjenčanje, bez velike pompe. Vjenčali smo se u Švedskoj, kada se Alea rodila. Što bi se reklo, i pred Bogom i pred ljudima smo još jači. Ne volimo na sva zvona da propagiramo i pričamo o tome. Željeli smo da taj čin bude sveti – govori Ivona Dado ističe da je stric Šako Polumenta bio njegov veliki uzor na početku karijere.

– Šako je dugo godina bio moje ogledalo. Mlađi sam od njega 20 godina. Sve ono što sam želio da budem ja, to je bio zapravo on. Šaku sam vidio kao čovjeka od koga sam najviše naučio u muzici. Nisam ga kopirao, dodatno sam izgradio svoj stil. Čitav život se pitam da li sam bolji ili gori. Prvenstveno, on je moj stric. Suludo je stavljati muziku ispred familije – kaže pjevač, prenosi “Blic“.

