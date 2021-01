Sanja Kužet se za posao dotjeruje, šminka, ali iza kamera – totalno je druga priča: “Ne stidim se toga”

Sanja Kužet iz emisije u emisiju pobere brojne simpatije publike ‘Zvezda Granda’, a tako je bilo i posljednji put, kada se na sceni poznatog šoua pojavila u kratkoj ljubičastoj haljini, koja je pratila njenu zavidnu liniju. Uz nju, uparila je sandale na štiklu, a kosu je vezala u visoki rep.

Ona se za posao uvijek dotjeruje i šminka, ali privatno, vrijeme provodi u daleko opuštenijem izdanju. Kako je istakla jednom prilikom, tako joj prija i toga se nimalo ne stidi.

– Ljudima se jako dopada kada me vide izmještenu, kada nisam na sceni. A ja, baš zbog toga što se na poslu dotjerujem i šminkam, trudim se da svoje slobodno vrijeme provedem u što opuštenijem izdanju. To mi prija i ne stidim se toga – izjavila je gostujući u ,,Grand Magazinu”.

Sa druge strane, selfi fotografije ne voli da pravi, za raziku od mnogih drugih ljepotica.

– To je borba koja izgleda presmiješno dok ta fotografija nastane i onda ja samo zamislim kako je djevojkama kojima je to profesija. Proces stvaranja toga nije nimalo naivan, jer to iziskuje mnogo vremena, kreativnosti i energije. Ja tu snagu, niti volju, niti ambiciju nemam ni blizu, prenosi “24sedam“.

