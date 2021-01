Nadmašio kotlić Viki Miljković: Šta je Đorđe David uradio za svoje kandidate u šouu Zvezde Granda!

Posljednji rokerov potez izazvao je bujicu oduševljenih komentara na društvenim mrežama, a jedan od njih se našalio da je Đorđe uspio da nadmaši čak i kotlić Viki Miljković, čime je aludirao na momenat iz prošle sezone ovog TV formata u kom je pjevačica organizovala druženje u prirodi za svoje kandidate, prenosi “Pulsonline“.

Naime, David nedjeljama unazad radi sa svojim pulenima na probama koje se održavaju u Beogradu, ali kako u svojoj grupi ima i nemali broj onih koji žive u Bosni i Hercegovini, roker je riješio da se uputi u susjednu državu kako bi u Sarajevu upriličio probe.

U video obraćanju na društvenim mrežama, Đorđe je istakao da je svjestan da kandidati ionako kubure sa novcem ne bi li obezbjedili odjeću za snimanja, došli do Beograda i smjestili se u njemu, a kako je sada, na sve to, potrebno izdvojiti novac i za PCR test, on je odlučio da ih ne izlaže dodatnom trošku.

Šta je sve ispričao ovim povodom pogledajte u video prilogu iznad.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari