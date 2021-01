SANJA KUŽET RASPAMETILA SVE U ULTRA KRATKOJ HALJINI! Voditeljka zasjenila izgledom, istakla DUGE NOGE kao nikad dosad!

Ona je ovog puta ostavila sve bez teksta kada se u studiju pojavila u ultra kratkoj ljubičastoj haljini koja je istakla njenu figuru. Sanja je sve zasenila izgledom, a njene duge noge privukle su pažnju muškog dela publike. Ona je nedavno rekla da nije uvek top sređena i da se privatno ne šminka često.



– Ljudima se jako dopada kada me vide izmeštenu, kada nisam na sceni. A ja, baš zbog toga što se na poslu doterujem i šminkam, trudim se da svoje slobodno vreme provedem u što opuštenijem izdanju. To mi prija i ne stidim se toga – izjavila je Sanja gostujući u emisiji “Grand Magazin”.

Kužetova je istakla da, za razliku od mnogih devojaka, ne voli da pravi selfije.



– To je borba koja izgleda presmešno dok ta fotografija nastane i onda ja samo zamislim kako je devojkama kojima je to profesija. Proces stvaranja toga nije nimalo naivan, jer to iziskuje mnogo vremena, kreativnosti i energije. Ja tu snagu, niti volju, niti ambiciju nemam ni blizu,piše Kurir

