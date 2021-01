Đorđe David: „Karleušu sam osporavao, a zbog Viki sam se mnogima smijao u facu“

Danas priznaje da mu učešče u ovom talent šouu osporavaju samo polu muzičari, ali da ne mari za komentare jer konačno ima priliku da pokaže kako svoje glumačke i pevačke sposobnosti, tako i da promoviše pravi rokenrol.

Za Grand Online prvi put je govorio o takmičarima “Zvezda Granda”, odnosu sa kolegama iz žirija i otkrio da li zaista na snimanju sevaju varnice između njih ili rade po scenariju.

Mnogi su se iznenadili kada su te prvi put ugledali u „Zvezdama Granda“. Da li su ti kolege, rokeri i glumci, ikada zamerili što si deo Grandovog šoua?

Niko mi od glumaca i pravih rokera nije rekao da sam u seljačkom projektu, ali polu rokeri i polu muzičari jesu. Oni pravi nikada ništa nisu prokomentarisali, samo su bili vrlo začuđeni kada su čuli da ću biti u žiriju i čekali su razvoj situacije. Zapravo, „Zvezde Granda“, pored toga što je najgledaniji projekat na Balkanu, danas najviše rokenrola emituje pred najvećim auditorijumom, tako da pravi rokeri nemaju šta da mi zamere, sem da čestitaju.

Mnogi misle da si ti zaslužan za to što se u “Zvezdama Granda” pojavljuje sve više takmičara koji preferiraju rokenrol.

Pre svega su za to zaslužni ljudi koji su me pozvali, a onda i ja jer umem da prepoznam ljude koji imaju štof za rokenrol. Iskreno, ovo takmičenje je bilo bazirano na narodnoj muzici i od toga nikad neće moći da se pobegne, ali vreme radi svoje i neminovno je da će se repetoarski prošiti ta priča. „Grand“ nije toliko grdan kao što sam ranije govorio, već je evoluirao i otvorio vrata i za drugačiji vrstu muzike. Jedan mali deo za to dajem sebi, ali mislim da je Saša Popović ozbiljna hijena koja nas ludake prepoznaje i pakuje i koji tačno, u svakom trenutku zna kako treba i zbog toga je veliki koliko jeste.

Da li misliš da će u narednoj sezoni biti još više rokera u takmičenju?

Biće sigurno 2.000 kandidata koji će ozbiljno pevati, a od toga bar 40 posto onih koji će pevati pop i rok. Prvenstveno zbog Marije, Jelene i mene, a onda i zbog toga što vreme diktira neke stvari.

Jelena Karleuša te je nedavno pohvalila da si najbolji mentor u takmičenju, da najviše radiš sa kandidatima, da si im sto posto posvećen. Da li je moguće da se toliko daješ u pripremama?

Znate šta, ako treba da uđem u neku priču, ja ili ulazim 100 posto ili uopšte ne ulazim. Ljudi kažu da to ima veze sa zodjačkim znakom, moj je Škorpion- Lav, ali udeo u svemu tome ima i način na koji si vaspitavan i odgajan. Takođe Akademija dramskih umetnosti ima veliku uticaj na to da se u potpunosti posvećujem takmičarima, počev od njihovih dnevnih problema, preko muzičkih izraza, do stida koji moraju da prevaziđu. Strahovito mnogo radim na njihovoj samouverenosti jer prvenstveno moraju da budu svesni šta ne znaju, pa tek onda šta znaju.

Mnogi takmičari su u prvom krugu sramežljivi, ali poslušni. Kakvo je tvoje iskustvo sa njima, kakvi su na početku?

Uglavnom ne znaju ništa jer nisu osvešteni i ne umeju da prepoznaju kvalitet koji imaju u sebi. Vrlo je važno u početku dati mladom čoveku veter u leđa kako bi ga podstakao da veruje u sebe, treba ga usmeriti u pravom smislu te reči, jer od toga koliko je spreman zavisi do kog nivoa će stići. Uspeh je onakav koliko sebe daš i to je oduvek bilo tako. Znam da je svaka proba veoma ozbiljan dril kod mene, nijedna ne traje ispod četiri sata. U organizacionom smislu mi dosta pomaže Milica Atanacković i mislim da smo nas dvoje dobra kombinacija, a ako gledamo statistiku mentora, mislim da sam neko ko je među prva tri.

Svi znamo da žiri gotovo nosi ceo šou, ali se često na društvenim mrežama vodi polemika oko varnica koje sevaju među vama. Da li je su svađe zaista iscenirane, kako mnogi misle, ili je sve spontano na snimanju?

Možda 5 do 10 posto je stvar dogovora, tačnije sitaucija u kojima se mi preko pleksiglasa doogovoramo, a sve ostalo je improvizacija. Popović kao da je dugo godina studirao psihologiju, jer on najbolje može da poveže boje, da proceni i ljude i situaciju koja se dešava na sceni i odatle sve kreće.

Često deliš isto mišljenje o takmičarima sa Jelenom Karleušom, zbog čega mnogi misle da joj se šlihtaš i da je kopiraš.

Jelena i ja smo disali isti vazduh, kretali se u istim krugovima, tako da se desi da u isto vreme pritisnemo taster i da o istom kandidatu mislimo isto, bilo to dobro iii loše. Onda dođemo u situaciju da ljudi misle da ja njoj virim iz gu*ice, jer je ona mnogo veća zvezda, a u stvari razmišljamo na isti način.

Kakvo je tvoje mišljenje o ostalim članovima žirija?

Posle svega u “Zvezdama Granda” mogu da kažem da je Viki najbolji čovek na estradi kojeg sam upoznao za 56 godina svog života. Da mi je to neko rekao pre 10 godina da ću izjaviti, slatko bi mu se nasmejao u facu. Jelenu sam dosta osporavao kroz medije, a onda sam shvatio da je ona ozbiljan brat u celoj toj priči.

Sa kim se najbolje slažeš u žiriju?

Možda se najbolje slažem sa Marijom i Viki, a Bosanac mi je bio najveća nepoznanica i imao sam gard u početku. Kasnije sam shvatio da on zastrašujuće dobro poznaje muziku, tačnije sve žanrove. On je jedan od rodonačelnika i od onih ljudi koji su gitaru, rok i bubanj, u rokerskoj varijanti, uveli u aranžmane narodne muzike i jedan respekt od mene. Drugo otkriće mi je Snežana Đurišić, koja na prvu loptu deluje nepristupačno, ali je jako mudra, tačna i dobar savetodavac, nepogrešivo poznaje pevački zanat i na najednostavniji način ume pevaču, tj kandidatu da objasni šta treba da otpeva. Za razliku od nje i Marije, ja mnogo trošim reči, strasti… Ali Snežana je ozbiljan drugar i navijač. Srećan sam što su me prihvatili, mada ću za njih uvek biti gušter jer sam poslednji došao.

A Aleksandar Milić Mili?

Mili je gušter u produkcijskom smislu, kao muzički urednik “Grand produkcije”.

Čini se kao da se žiri ujedinio sa Milijevim dolaskom. Koristite svaku situaciju da ga “pecnete”. Da li to radite namerno?

To će da traje dokle god ne prođe toplog zeca (smeh). Mili je srčan, hrabro ide i bori se za svoje takmičare. Publika mora da shvati da je mnogo truda i rada uloženo za svako pojavljivanje kandidata na sceni i otuda borba i nerviranje svakog od nas, kada ne bude onako kako smo radili sa njima. Mnogo je znoja proliveno, mnogo emocija uloženo da bi se kandidat pojavio na sceni, a onda kada ne uradi kako smo radili na probi, nastaje haos. Publika nas često osuđuje zbog načina na koji komuniciramo sa njima, ali verujte mi da bi 90 posto vas odreagovalo još gore od nas, gađali biste ih nečim.

“Zvezde Granda” su ti donele još veću popularnost. Kako ljudi reaguju kada te vide na ulici, da li ti nešto zameraju?

Ima onih koji cokću i ne prilaze mi, jer verovatno me ne zamišljaju kao visokog čoveka, pa kad me vide ne smeju da priđu. Ima i onih koji čestitaju i pozdravljaju celu ekipu „Zvezda Granda“ i zahvaljuju se na sjajnoj zabavi koju donosimo svake subote. Naravno da postoje ljudi koji te kao pojedinca vole ili ne vole, ali ja znam da sebe dajem 100 posto u ovom takmičenju, prenosi Grand

