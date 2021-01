Lepa Brena otkrila jelovnik uz koji je uspjela izgubiti 17 kilogram: Moj meni za idealnu liniju

Pjevačica je tada za samo šest mjeseci skinula 17 kilograma, što joj je pomoglo u daljem procesu, zbog kojeg i danas izgleda besprijekorno. Poznata je po svojim vitkim i dugim nogama, a kako je sve to postigla otkrila je u jednom od intervjua za Blic.

– Zaista je nemoguće držati dijetu šest mjeseci – rekla je Brena, koja je u tome ipak uspjela.

Ono zbog čega je odlučila uopšte pokrenuti svoju transformaciju, je komentar jednog konobara s početka karijere.

– Mislio sam da će doći pjevačica, kad ono – došla trafostanica – Takav komentar je povrijedio, ali i motivirao na promjenu. Kako je krenula i shvatila da se nešto događa s njenim tijelom, danas 59-godišnja pjevačica, odlučila je tijelo dovesti u savršeno stanje.

– Ujutro sam obično jela jedno ili dva jajeta. Gledala sam da to budu organska jaja. Za ručak je obično bila nekakva posna supa bez masnoće i rezanaca. U stvari je to bila voda u kojoj se samo blanširalo povrće, a ne kuhalo do besvijesti da ne dobijete ni jedan vitamin iz cijele priče. Tu je obavezno bilo i neko meso koje je bilo na grillu ili je bilo kuhano meso jer se ono lakše može svariti. Za večeru je to bio komad ribe ili mesa, uz salatu – ispričala im je ukratko.

