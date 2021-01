Prva fotografija Ane i Mrke nakon njegovog izlaska iz bolnice: “Najveća želja mi je ispunjena”

Milutin Mrkonjić, dugogodišnji partner Ane Bekute, nakon nekoliko dana pušten je iz bolnice, gde je primljen zbog upale pluća i visoke temperature.

Bekuta je na svom Instagram profilu objavila fotografiju sa Mrkonjićem, na kojoj su zagrljeni, a napisala je da je njegovim izlaskom iz bolnice ispunjena njena jedina i najveća novogodišnja želja.

– Mili moji, hvala na porukama podrške i brizi za nas. Milutin je došao kući iz bolnice i odlično se oseća. Zajedno čekamo Badnjak i Božić te je moja jedina i najveća novogodišnja želja upravo ispunjena. Svima vama želim ovakav susret i sreću koju večeras osećam – napisala je Ana.

– Jer, kako ono pesma kaže: “Šta sam to imao od života? Nečiju kosu, nečiju ruku, jedno srce ustreptalo. I dva tri osmeha tiha i prosta. Sve je to ponekad tako malo. Sve je to, videćeš, sasvim dosta.” – dodala je Bekuta, piše “Telegraf“.

Ispod Anine objave nizali su se komentari lijepih želja za što brže odravljenje Mrkonjića, a i mnoge javne ličnosti uputile su im poruku podrške.

Facebook komentari