ANA BEKUTA U ŠOKU: Mrka sinoć hitno završio u bolnici, JUTROS STIGLE VIJESTI

Visoki funkcioner SPS i narodni poslanik Milutin Mrkonjić hitno je primljen noćas oko dva sata u bolnicu Dragiše Mišović.

Prema nezvaničnim informacijama, on je negativan na koronu, ali je po prijemu bio veoma loše.



Mrkonjić je počasni predsjednik Socijalističke partije Srbije i nekadašnji ministar saobraćaja. Ima 78 godina, a već devet godina je u emotivnoj vezi sa pjevačicom Anom Bekutom.

Ova saznanja potvrdio je jutros i Dačić:

Dačić je na TV Prva rekao da Mrkonjić možda nije pozitivan na korona virus, ali da nije dobro što je hospitalizovan.

– Svima želim dobro zdravlje i da pobijede koronu, to sam poželio i porodici predsjednika Vučića, ali takođe su me obeshrabrile vijesti da ni moj drug Mrkonjić nije dobro, pa je u bolnici. Negativan je na test na koronu, ima određene probleme. Želim svima snage da pobijede koronu, a svima nama da zadržimo prisebnost I da sačuvamo vjeru u to da ćemo je pobijediti – zaključio je Dačić.

