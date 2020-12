HRVATI SE OGLASILI O SRAMOTNOJ PORUCI KATARINE GRUJIĆ NAKON ZEMLJOTRESA: Ovo je napisala, A SAD STIGAO ŽESTOK ODGOVOR (FOTO)

Dok mnoge poznate ličnosti pružaju javno podršku Hrvatskoj i njenim građanima, Katarina Grujić je na svom profilu na “Instagramu” objavila statuse koji kao da su prozivka CNN-u zbog toga što prenosi u cijelom svetu nesreću koja je pogodila naše susjede.

Zbog toga danas mnogi osuđuju Katarinu i smatraju da se ovakvim objavama osramotila i da nije više poželjna u Hrvatskoj.

“Je li CNN prenosio kad su bombardirali Srbiju? Jesu ikad prenosili naše teško stanje? Jesu li i dan danas bili uz nas i prenosili bilo koju ozbiljnu informaciju?”, napisala je između ostalog.

Sijevaju brojne osude

Katarina je ubrzo obrisala te objave, no prekasno jer su postali viralni. Ljudi su je počeli osuđivati i smatraju da se osramotila te da nije više poželjna u Hrvatskoj, piše srpski portal Nema zabranjenih. Osim toga pozivaju sve da njen Instagram prijave zbog govora mržnje.

“Nadam se da ovu pevaljku neće bukirati ni jedan hrvatski noćni klub počevši od dana današnjeg. Ovakav sociopat bez imalo empatije zaslužuje bar to. Apeliram da joj, za sada, prijavite Instagram profil za govor mržnje. Egoizam je najveća svjetska pandemija”, glasio je jedan od mnogih komentara.

Katarina se je ubrzo oglasila preko svog Instagrama te je demantirala govor mržnje, a naglasila je kako je njena objava pogrešno protumačena.

Dobila je stravične prijetnje?

“Nekoliko vas je pogrešno protumačilo moje prethodne Storyje, pa da pojasnim malo bolje, jer vam se očigledno mora crtati svaka riječ. Ni jednog trenutka Story nije propagiranje mržnje, propagiranje zla, nacionalistički već sloboda govora i nezadovoljstvo prema jednoj svjetskoj televiziji.

Svi koji me poznaju znaju da su moji najbolji prijatelji iz Hrvatske i Bosne i Makedonije, zato me ne možete prozvati da sam nacionalist! S druge strane dosta vas je pokazalo baš ono što ja nisam pomislila niti napisala, a to je zlo, mržnja, užasne i stravične prijetnje i klevete, pa me zanima tko je u cijeloj ovoj priči lud?

Još jednom ću napomenuti da moji Storyji nisu uvrjedljivog sadržaja za bilo kojeg čovjeka, naciju! Još jednom sućut obiteljima preminulih! Molite se za Hrvatsku, molite se za Srbiju”, napisala je.

