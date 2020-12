“SAMO ON, ON I ON!” Aleksandra Prijović progovorila o NAJBITNIJEM MUŠKARCU, ali i žrtvama koje je njena majka podnijela

“Meni je ova godina bila najlepša, 9 meseci sam bila sa sinom. Ja sam sve vreme sa njim. Odmorila sam se i nauživala sam se u ovoj godini”, rekla je Aleksandra Prijović, pa otkrila da li planira drugo dete:

“Ne planiram bebu drugu još uvek. Kad se desi desiće se. Ja bih volela najmanje 2 deteta da imam pa kad bude. Nismo planirali ni za prvo dete, to se desi.”

Ona se osvrnula na majku koja je ostavila svoj posao da bi nju podržala:

“Mama je godinama pevala, kad sam ja počela da se takmičim ona je odustala od pevanja i odlučila da me podrži maksimalno. Ostavila je svoj posao. Ja bih sutradan uradila isto za svoje dete. Samo je moje dete bitno, samo on i on i on”, rekla je popularna Prija u emisiji “Šok tok”,piše Glossy

