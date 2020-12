“Maltretirao me cijeli dan” – Žena od sultana otkrila nove detalje incidenta sa dečkom: “Udarao me više puta”!

– Ni sada ne znam zašto je to uradio… Prosto ne mogu da vjerujem da je digao ruku na mene. Zabavljali smo se godinu dana i nikad nisam ni slutila da bi bio spreman na tako strašan potez – sa knedlom u grlu priča pjevačica i dodaje da se sve promijenilo kad su prije nekoliko mjeseci odlučili da budu u “neobaveznoj vezi”, u kojoj svako ima slobodu da radi šta hoće:

– Otad zapravo nismo bili zajedno, ali viđali smo se, družili, bili bliski… Nisam imala nikakvu obavezu prema njemu, zato sam pričala da sam slobodna, jer to sam i bila. Ali on je očigledno htio da budem njegova. Ne znam šta se u njegovoj glavi desilo, ali znam šta smo se dogovorili…

Bubnjar, koji je ranije svirao u njenom bendu, poslije jedne prepirke prije dvije sedmice pretukao je pjevačicu.

– Tog dana pričali smo o nekim našim poznanicima. Rekao je da su oni braća od strica, a ja sam kazala da nisu u rodu. Tada je poludio. Rekao mi je: “Otkud ti to znaš? Što si pričala sa njima?” Ljubomorisao je bez razloga i udario me! – drhtavim glasom priča Tijana i otkriva da se muzičar nije zaustavio na jednom udarcu:

– Maltretirao me je cijeli dan, udario me je više puta. Vrijeđao me je, a ja sam šutjela, plakala i čekala da se agonija završi. Na kraju me je hladnom vodom tuširao. To je vjerovatno bio vrhunac poniženja. Znala sam da će torturi doći kraj i da ću pobjeći. Kada je pijan zaspao, izašla sam iz stana i pozvala policiju.

U glavi joj je odzvanjala rečenica: “Ako me je jednom udario, uradit će to ponovo.” Zato je odlučila da o nasilju ne šuti, otišla je u policijsku stanicu, a potom je i javno progovorila o nasilju. Međutim, odlučila je da ga ne goni krivično, ali tražila je zabranu prilaska mjesec dana.

– Ne želim mu zlo, previše sam ga voljela. Zapravo, volim ga i danas… Ali svijesna sam da ne možemo da se pomirimo jer bi mogao da mi uradi i nešto gore od ovoga. Tražila sam zabranu prilaska da bih zaštitila sebe – rekla je za “Informer“.

