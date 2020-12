Milijarder sa tridesetpetoro djece: Mediji danima pišu o njemu, evo ko je vjenčani kum Brene i Bobe

Početkom decembra obilježili su 29. godišnjicu braka, a pjevačica je do tada pokazala nikad viđen snimak sa svadbe. Brena je fanovima otkrila kako je izgledao sam čin vjenčanja, kao i kako je Boba uspio da nasmije sve goste.

I dok se u javnosti veoma često mogu pronaći slike sa njihove gala svadbe, javnost je malo upućena u to ko je bio Brenin i Bobin vjančani kum. U pitanju je bogati nekadašnji teniser rumunskog porijekla, Džon Cirjak. On danas ima 80 godina i bogatstvo o kakvom mnogi sanjaju. Sa zaradom koja se procjenjuje na dvije milijarde dolara, on je najbogatiji sportista svih vremena i ujedno je jedini bivši sportista koji je dospio na listu milijardera.

Poređenja radi, Rodžer Federer, koji je drugi na listi najbogatijih tenisera, ima zaradu od 450 miliona dolara. Novakovo bogatstvo se procjenjuje na 200 miliona dolara, a Nadalovo na 180 miliona dolara. Dakle, i kada Novak, Rodžer i Rafa spoje zarade, ne mogu da imaju ni polovinu Cirjakovog bogatstva.

Ali, Cirjak novac nije zaradio samo od tenisa, naročito ne od turnira, kojih i nije osvojio mnogo tokom karijere. Bio je uspješan agent nekolicine tenisera, od toga je sjajno zarađivao. Ipak, najveće bogatstvo stekao je tek poslije devedesetih godina prošlog vijeka.

Osim poslovnog, Cirjak je imao i buran privatni život. Danas živi u Monte Karlu sa troje djece koje je dobio u braku. Međutim, on sam kaže da ima čak tridesetdvoje vanbračne djece, a takođe brine i o 300 napuštenih mališana, kojima je sagradio pravi mali privatni raj u Brašovu.

Cirjak je u maju 2014. godine, tokom stravičnih poplava koje su zadesile Srbiju, donirao novac za pomoć ugroženima i još jednom pokazao da je veliki humanista, prenosi “Hellomagazin“.

