Esma Redžepova othranila 47 djece: Pogledajte kako izgleda njen grob

U Skopju je 11. decembra 2016. godine preminula nekrunisana “kraljica romske muzike” Esma Redžepova Teodosijevska u dobi od 73 godine života.

Esma je primljena u bolnicu u teškom zdravstvenom stanju, jer je imala izvjesnu zdravstvenu krizu vezanu sa funkcijom pluća. Pjevačica se nakon operacije osjećala mnogo bolje, ali se stanje opet pogršalo što je vodilo do smrtnog ishoda, piše portal “Doznajemo“.

TESTAMENT. Oporučno je svu svoju imovinu, uključujući i njenu kuću u kojoj je smješten Muzej i Dom humanosti i umjetnosti Stevo i Esma Teodostievski u Skoplju u kojem je i živjela, ostavila Makedoniji.

No, nasljednici baš i ne brinu o svemu previše.

U statusu koji se širi društvenim mrežama piše:

– Esma Redžepova je usvojila 47 djece, othranila ih, školovala, finansijski i stambeno obezbijedila. Danas, kuća u kojoj je živjela je ruglo, stvari pokradene, a grob nema ni najmanji spomenik…

POSLJEDNJI INTERVJU. U svom posljednjem intervjuu, Esma je pričala o svojim planovima, ali je naglasila jedno: “Ako budem živa i zdrava“:

– Ako budem živa i zdrava, održaću koncerte u svim centrima bivše Jugoslavije. Zamislite da se 23.000 puta popnete na binu i siđete. To nije lako, a kamoli da toliko puta pjevate. Kao djevojčica sam bila vrlo nemirna i buntovna, a s 11 godina već sam imala solističke koncerte. Vrlo rijetko pjevam u klubovima, uglavnom nastupam u dvoranama i to pred inostranom publikom koja nema veze sa Balkanom, bez obzira na to što publika ne razumije o čemu pjevam…

