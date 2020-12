Htjela je da mu rodi petoro djece – Ovo je prvi momak Jelene Karleuše: Imala je samo 19 godina

Pop pjevačica Jelena Karleuša između ostalog poznata je i po burnim vezama, a na estradu je dospjela kao tinejdžerka i tada je bila u ljubavi sa momkom iz srednje škole.

Ona je tada imala 19 godina i otvoreno je govorila o njihovoj vezi ali i željela da sa njim provede cijeli život.

“Meni se prva ljubav desila kad sam imala 16 godina i evo traje sve do sada. To je moj sadašnji dečko. Inače, moj prvi dečko. Zove se Nemanja. On je sportista i velika mi je podrška u životu i u poslu”, počela je pevačica s osmehom na licu, pa nastavila:

“Ja se nadam da ćemo dugo godina biti zajedno, kao što smo već nekoliko godina. On je čovjek koji meni puno pomaže i daje mi satisfakciju da nastavljam da se bavim ovim čime se bavim. Puno ga volim. Nadam se da ću se udati za njega i roditi mu petoro djece.”

Velika tinejdžerska ljubav očigledno nije potrajala, a “mala od skandala” je ubrzo nakon raskida s dotičnim Nemanjom uplovila u romansu sa žestokim momkom beogradskog asfalta, Zoranom Davidovićem Ćandom, a tu vezu prekinula je njegova smrt, piše “Espreso“.

