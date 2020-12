HASAN DUDIĆ OTKRIO POSLJEDNJU ŽELJU RAMADANOVSKOG: Džej mi je tražio da mu pomognem da dobije nacionalnu penziju!

Ovu informaciju otkrila nam je i Džejova dobra prijateljica Zlata Petrović, koja je u nedavnom intervjuu za Kurir rekla kako su izgledali njegovi poslednji dani. Skrhana bolom, pevačica nam je ispričala da se desetak dana pred njegovu smrt čula sa Ramadanovskim i da joj je tražio broj telefona njenog bivšeg muža Hasana Dudića.

– Džej me je zvao deset dana pred smrt i pevao mi. A nismo se mi stalno čuli, ali tako je valjda namešteno. Kao da je pesmom hteo da se oprosti sa mnom. Nije bilo ni onoga: “Gde si, Zlato, kako si?” Čim sam se javila, počeo je da peva. Posle nekih pola sata, javila mi se Andrijana i rekla: “Izvini, Zlajka, molim te”, a ja njoj na to kažem: “Ma šta mi se izvinjavaš, on je moja ljubav, moje srce, uživala sam.” Tada su mi tražili broj Hasana Dudića. Dala sam im – rekla nam je tada Zlata.

Mi smo kontaktirali s njenim bivšim suprugom, koji nam je potvrdio ovu informaciju i rekao da mu je Ramadanovski tada otkrio svoju poslednju želju.

– Jeste, Džej me je zvao nedelju dana pred smrt. Bio je raspoložen, ali nije zvučao dobro. Rekao mi je da želi da konkuriše za nacionalnu penziju, a kako sam ja u toj priči, razumem se u materiju, pitao me je da mu objasnim šta mu treba od papirologije. Kada sam mu objasnio, nastavio je sa potpitanjima, nije znao ni gde, ni kome treba to da podnese. Obećao sam da ću da se založim za njega, da učinim sve što je u mojoj moći da mu pomognem da ostvari tu želju. Ali nije stigao ni da započne sa tom realizacijom. Eto, to mu je bila poslednja, ali neostvarena želja – rekao je Hasan za Kurir. Na pitanje zašto je baš njega tražio, Dudić nam je otkrio da mu se kolege često obraćaju kada su u pitanju prava umetnika.

– Ja sam neko ko se bori kako za prava nacionalnih manjina, tako i za prava umetnika. U tome sam godinama, razumem se u pravne i ostale zavrzlame. Kad god nekome od kolega treba neki savet o pravima izvođača, kada su u pitanju žalbe, zahtevi, zovu mene. To je znao i Džej, pa me je zvao – kaže Hasan i dodaje:

– Džej je znao da više ne može da peva kao pre, da nastupa, pa je želeo da se osigura finansijski, ali i da osigura svoju porodicu. Samo o tome je pričao, ništa drugo nije spominjao osim svojih ćerki i Andrijane, da želi da ih obezbedi… Nije uspeo. Jako mi je žao, bio je duša od čoveka, ljudina – završava Hasan. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Andrijanom, ali ona nije odgovarala na broj poznat redakciji, prenosi kurir.

