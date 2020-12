SAM SEBE SAM UNAKAZIO, IĆU U ZATVOR AKO TREBA: Šok izjava Darka Lazića zabrinula fanove

Naime, komentari su često glasili “trebalo bi da ide u zatvor”, “krši pravila, javna je ličnost, pa za njega ništa ne važi”. Kako sam kaže, svjestan je da je kriv i ako bude trebalo, ići će u zatvor.

– Vidio sam sve poslije kada sam izašao iz bolnice, koliko su me ljudi osuđivali. Govorili su “strpajte ga u zatvor, on je estradna ličnost, pa ne mora da ide”, vjerujte mi nije problem. Ako treba da idem u zatvor, ići ću. Sam sam sebe unakazio dosta u životu i sebi sam najviše naudio. To je skupa škola i veća kazna mi ne treba – rekao je pjevač nedavno u emisiji “BN koktel” i dodao kako je trebalo da otvori restoran u Bijeljini, ali se i to izjalovilo.

Trebalo je da otvorimo restoran u Bijeljini, ali smo prolongirali to sve. Nadam se da će biti prilike za tako nešto kada sve ovo prođe – kazao je Darko, prenosi “Blic“.

Facebook komentari