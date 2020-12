Treba im 10.000 eura da prežive mjesec? Ljudi nemaju šta da jedu – Pjevačica reagovala na izjavu Đanijeve žene o troškovima

Miroslav Ilić nedavno je otkrio da mjesečno troši oko 3.000 eura, što, složit ćete se, nije mala cifra, ali je manja od “mjesečnih potreba” Radiše Trajkovića Đanije i njegove porodice, kako je nedavno otkrila njegova supruga Slađa, koja je izjavila da njima treba minimum 10.000 eura.

Nakon ove priče pojedini su komentarisali da je ovo bahaćenje, a sada je svoj stav iznijela i pevačica Zorica Marković.

“Znam da su oni bogati i da imaju tolike nekretnine i da treba sve to održavati, plaćati, ali to je pretjerano velika cifra. Ne pamtim ko je rekao da mu treba 2000 ili 3000 eura. Pa šta radite sa tim parama? Jedu zlatne čestice svaki dan? Ne razumijem. Ko ima ko može da priušti sebi taj luksuz, u redu, ali ne treba mahati tim ciframa, ljudi nemaju hljeba da jedu. Mene je to uvijek nerviralo. Mahali su nevjerovatnim ciframa za Nove godine, za nastupe. Ja im želim da imaju što više i da troše još više, svako ima pravo da zaradi i troši kako hoće. Po mom mišljenju, pametnije je šutjeti, nego ovom narodu koji je u ovoj situaciji, a čeka nas još veća kriza, takve stvari govoriti”, rekla je Zorica.

Ona je potom otkrila kako ona funkcioniše s obzirom da ne radi.

“Moji sinovi rade, sva sreća da su pametni ljudi, pa su se organizovali da mogu da funkcionišu u ovom vremenu, pa mi imamo za život. To je sreća, inače ja bih bila u velikom problemu, kao i sve moje kolege. Mada ja ne pjevam toliko, više sam u rijalitiju, što mi je drago”, dodala je Zorica.

Radiša Trajković Đani i njegova supruga Slađa žive na visokoj nozi, a kako je sama Slađa nedavno rekla, troškovi su im i tokom korone ogromni.

Na konstataciju da je Iliću dosta 3.000 eura, supruga Radiše Trajkovića Đanija je rekla: “Ma kakvi 3.000 eura, jedino ako se grije na Smederevac na drva. Meni toliko samo za račune treba. Na račune najviše trošimo, jer sad nigde ne idemo, 10.000 eura minimum. Četiri stana, pa za sve računi, infostan, struja… Onda plate, firma, doprinosi… Troškovi su nam ogromni”, izjavila je tada Slađa, prenosi “Objektiv“.

Facebook komentari